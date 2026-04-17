FOTO: Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni, calificare la etapa națională la ONSS Under 16 fotbal feminin

Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni a realizat calificarea la etapa națională la ONSS Under 16 fotbal feminin

Echipa feminină de fotbal Under 16 din Câmpeni a reușit o performanță notabilă, calificându-se între cele mai bune formații din țară.

Fotbalistele moațe pregătite de profesorul Nicu Achimeț au realizat acest rezultat de apreciat la Hunedoara.

Etapa de zonă găzduită de municipiul din județul vecin a reunit reprezentantele mai multor județe din această parte de țară.

Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni s-a clasat pe prima poziție, calificându-se astfel la etapa națională a ONSS Cupa ING Under 16 fotbal feminin.

„Felicitări fetelor pentru dăruire„, a punctat Nicu Achimeț.

