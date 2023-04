FOTO| COD ROȘU de zăpadă în Iași și alte județe din țară: Oamenii au rămas blocați în case din cauza viscolului

Cum se implică în comunitate voluntarii de ALBA: Acțiuni de donare de sânge și împărțit de alimente pentru vârstnici, pe lista faptelor bune înaintea Sărbătorilor Pascale

Voluntarii de Alba au vorbit despre viitoarele activități organizate în cadrul comunității lor, în anticiparea Sărbătorilor Pascale.

Într-o recentă intervenție la o emisiune Radio Unirea FM, Sebastian Băeșan, coordonatorul voluntarilor de Alba, a anunțat două evenimente importante organizate de echipa sa.

„Sunt două evenimente gândite de ei și împreună le-am conturat. Pe 11 aprilie, invităm cât mai mulți oameni la donarea de sânge, pentru că este o nevoie perpetuă. Cardurile valorice pe care le primim le vom valoriza în tichete pentru oameni ai străzii, pentru a încheia acest ciclu”, a declarat Băeșan.

Cel de-al doilea eveniment se concentrează pe colectarea de alimente pentru persoanele vârstnice și implică sprijinul a patru unități școlare din Alba Iulia.

„De asemenea, mai avem o campanie de colectare de alimente pentru persoanele vârstnice, unde avem susținere de la Școala Generală Mihai Eminescu Alba Iulia, Școala Generală Ion Agârbiceanu, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 13 și Colegiul Tehnic Dorin Pavel Alba Iulia. Vom duce personal aceste plăsuțe și câte o felicitare de Paște de la copiii, vârstnicilor care se află la nevoie”, a adăugat el.

Pe lângă aceste două evenimente, coordonatorul echipei a subliniat și săptămâna națională a voluntariatului, care va avea loc între 14 și 21 mai.

Echipa sa va fi prima linie și va încerca să mobilizeze cât mai mulți oameni să se alăture crezului lor. „Vreau să subliniez că nu trebuie să rezolvăm noi, fiecare în parte, o situație, ci trebuie să provocăm cât mai mulți oameni să se alăture crezului nostru”, a concluzionat el.

În timpul interviului, Sebastian Băeșan a subliniat importanța mobilizării cât mai multor oameni în jurul ideii de voluntariat. A făcut referire la o situație din anul trecut, când trei copii, ai căror părinți au plecat în străinătate, au fost lăsați în grija bunicilor, în condiții nefavorabile din punct de vedere financiar și fără încălțăminte de toamnă pentru a merge la școală.

„Bineînțeles că am dorit să ajutăm această familie, dar am atras atenția că fiecare dintre noi are resurse limitate. De exemplu, colegii mei au venit cu o cutie de pantofi cumpărați din banii lor a doua zi după ce am lansat provocarea în rândul lor. Ceea ce trebuie să învățăm noi este să mobilizăm cât mai mulți oameni în jurul nostru, să creadă în ideea de voluntariat și să se implice în ceea ce le place”, a declarat Băeșan.

Astfel, prin astfel de acțiuni, Sebastian Băeșan și echipa sa speră să atragă și mai mulți oameni în mișcarea voluntariatului și să inspire comunitatea locală să se implice activ în ajutarea celor aflați în nevoie.