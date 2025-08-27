FOTO | Alexandra Cazacu (CS Unirea Alba Iulia), 2 medalii la Campionatul Mondial de Powerlifting pentru Juniori și Tineret din Costa Rica

Alexandra Cazacu (CS Unirea Alba Iulia), 2 medalii la Campionatul Mondial de Powerlifting pentru Juniori și Tineret

Alexandra Cazacu. sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, a cucerit 2 medalii la Campionatul Mondial de Powerlifting pentru Juniori și Tineret din Costa Rica.

Alexandra Cazacu a obținut o medalie de argint si o medalie de bronz la categoria de vârstă tineret (U23), categoria de greutate 63 de kilograme.

Bilanțul sportivilor din România a fost completat de reușita repurtată de Ana Maria Oproiu.

Legitimată la CS Iron Team Ploiest, aceasta a cucerit o medalie de bronz la categoria de vârstă juniori (U18), categoria de greutate 47 de kilograme.

„Sunt, fără îndoială, rezultate excepționale. Felicitări sportivelor și antrenorilor acestora!”, spune președintele Federației Române de Powerlifting, Ovidiu Pănăzan.

