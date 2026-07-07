FOTO: Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia, un nou weekend plin de clasări pe podium | Miruna Măda, campioană națională al doilea an consecutiv
Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia, un nou weekend plin de clasări pe podium | Miruna Măda, campioană națională al doilea an consecutiv
Sportivii CSM Unirea Alba Iulia au reușit iarăși rezultate importante atât la Campionatul Național de Cross-Country Eliminator (XCE), cât și la Păltiniș Challenge, competiție de șosea desfășurată înaintea etapei regină din cadrul Turului Sibiului.
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La Campionatul Național de Cross-Country Eliminator, Miruna Măda și-a apărat cu succes titlul național la categoria Elite, devenind campioană pentru al doilea an consecutiv. Totodată, acesta este al patrulea tricou de campioană națională cucerit de Miruna în această disciplină spectaculoasă, confirmându-și încă o dată valoarea la cel mai înalt nivel.
Un rezultat excelent a obținut și Máté Szakács, proaspăt legitimat la CSM Unirea Alba Iulia, care a cucerit medalia de argint și titlul de vicecampion național la categoria Elite, iar duminică în cadrul Cupei României a urcat pe treapta a treia a podiumului la categoria Under 23.
Pe podium a urcat și Denisa Mărcuș (din Geomal, comuna Stremț, legitimată la CSM Mediaș), care a devenit vicecampioană națională, contribuind la bilanțul remarcabil al sportivilor din județ
Seria rezultatelor foarte bune a continuat la Păltiniș Challenge, una dintre cele mai dificile curse de șosea din România, organizată înaintea etapei regină a Turului Sibiului. Alexandra Blăjan, legitimată la categoria amatori la CSM Unirea Alba Iulia, a avut o evoluție foarte bună și a încheiat competiția pe locul al doilea la categoria sa.
Cu un titlu de campioană națională, unul de vicecampion național și un nou podium într-o competiție de șosea de prestigiu, CSM Unirea Alba Iulia a încheiat un weekend de excepție. Rezultatele confirmă valoarea sportivilor și a colectivului tehnic, precum și continuitatea performanței unui club care își propune să rămână în elita ciclismului românesc.
Informații: Maria Măda (CSM Unirea Alba Iulia)
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