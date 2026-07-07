E jale! România a înregistrat cea mai mare scădere anuală a vânzărilor cu amănuntul din Uniunea Europeană în luna mai

România a înregistrat cea mai mare scădere anuală a vânzărilor cu amănuntul din Uniunea Europeană în luna mai, în condițiile în care, la nivelul zonei euro și al UE, comerțul cu amănuntul a continuat să crească, potrivit datelor publicate luni de Eurostat.

Conform oficiului european, vânzările cu amănuntul au crescut cu 1,6% în zona euro și cu 1,9% în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, singurele state unde vânzările cu amănuntul au scăzut în ritm anual au fost: România (minus 4%), Estonia (minus 0,5%) și Belgia (minus 0,4%).

De la o lună la alta, vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,2% în zona euro și cu 0,5% în Uniunea Europeană, în luna mai 2026 comparativ cu luna aprilie 2026. Țările membre cu cele mai importante creșteri ale vânzărilor cu amănuntul au fost: Cipru (3,7%), Luxemburg (3,6%), Polonia (2,4%), Danemarca (2%) și România (1,3%).

Conform datelor publicate anterior de INS, în luna mai din acest an comparativ cu luna anterioară, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, a crescut, pe ansamblu, cu 1,2%, datorită avansului înregistrat la vânzările de produse nealimentare (+3,2%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (+0,5%). Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 2,3%, scrie Agerpres.

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a crescut, pe ansamblu, în luna mai 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 1,3%, datorită creșterilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (+2,3%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (+2,2%). Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 0,5%.

Comparativ cu luna mai 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 4,5%, ca urmare a declinului înregistrat la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-5,5%), vânzările de produse nealimentare (-4,8%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,5%).

Totodată, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în luna mai 2026, comparativ cu luna mai a anului precedent, comerțul a înregistrat un declin, pe ansamblu, cu 4,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-5,3%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-4,3%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-2%).

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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