Actualitate

E jale! România a înregistrat cea mai mare scădere anuală a vânzărilor cu amănuntul din Uniunea Europeană în luna mai

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

De

E jale! România a înregistrat cea mai mare scădere anuală a vânzărilor cu amănuntul din Uniunea Europeană în luna mai

România a înregistrat cea mai mare scădere anuală a vânzărilor cu amănuntul din Uniunea Europeană în luna mai, în condițiile în care, la nivelul zonei euro și al UE, comerțul cu amănuntul a continuat să crească, potrivit datelor publicate luni de Eurostat.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Conform oficiului european, vânzările cu amănuntul au crescut cu 1,6% în zona euro și cu 1,9% în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, singurele state unde vânzările cu amănuntul au scăzut în ritm anual au fost: România (minus 4%), Estonia (minus 0,5%) și Belgia (minus 0,4%).

De la o lună la alta, vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,2% în zona euro și cu 0,5% în Uniunea Europeană, în luna mai 2026 comparativ cu luna aprilie 2026. Țările membre cu cele mai importante creșteri ale vânzărilor cu amănuntul au fost: Cipru (3,7%), Luxemburg (3,6%), Polonia (2,4%), Danemarca (2%) și România (1,3%).

Conform datelor publicate anterior de INS, în luna mai din acest an comparativ cu luna anterioară, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, a crescut, pe ansamblu, cu 1,2%, datorită avansului înregistrat la vânzările de produse nealimentare (+3,2%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (+0,5%). Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 2,3%, scrie Agerpres.

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a crescut, pe ansamblu, în luna mai 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 1,3%, datorită creșterilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (+2,3%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (+2,2%). Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 0,5%.

Comparativ cu luna mai 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 4,5%, ca urmare a declinului înregistrat la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-5,5%), vânzările de produse nealimentare (-4,8%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,5%).

Totodată, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în luna mai 2026, comparativ cu luna mai a anului precedent, comerțul a înregistrat un declin, pe ansamblu, cu 4,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-5,3%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-4,3%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-2%).

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cum va fi vremea în România până la mijlocul lunii iulie 2026: De la temperaturi apropiate de normalul perioadei și episoade de instabilitate atmosferică, la zile caniculare

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 minute

în

7 iulie 2026

De

Cum va fi vremea în România până la mijlocul lunii iulie 2026: De la temperaturi apropiate de normalul perioadei și episoade de instabilitate atmosferică, la zile caniculare Meteorologii ANM au publicat estimarea privind evoluția vremii în intervalul 6-19 iulie 2026, iar prognoza indică schimbări importante de la o zi la alta. După un început de […]

Citește mai mult

Actualitate

7-8 iulie 2026 | Cod Galben de furtuni în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

7 iulie 2026

De

7-8 iulie 2026 | Cod Galben de furtuni în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, 7 iulie 2026, două atenționări meteo Cod Galben de furtuni care vizează și județul Alba. ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN Interval de valabilitate: 7 iulie, ora 23 – 08 iulie, […]

Citește mai mult

Actualitate

PENSII 2026 | Cum poți afla data la care te poți pensiona: Calculator online, pus la dispoziție de Casa Națională de Pensii Publice

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

7 iulie 2026

De

PENSII 2026 | Cum poți afla data la care te poți pensiona: Calculator online, pus la dispoziție de Casa Națională de Pensii Publice Angajații din România care se apropie de finalul activității profesionale nu cunosc data exactă la care pot depune dosarul de pensionare, în condițiile în care regulile nu sunt uniforme. Începând cu data […]

Citește mai mult