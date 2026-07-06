Ce plan are Primăria Alba Iulia dacă STP nu reia transportul public? Gabriel Pleșa: ”Un alt transportator pentru maximum 30 de zile”
Ce plan are Primăria Alba Iulia dacă STP nu reia transportul public? Gabriel Pleșa: ”Un alt transportator pentru maximum 30 de zile”
Societatea de Transport Public Alba a fost obligată de instanță, prin ordonanță președințială, să reia transportul în municipiul Alba Iulia. Decizia a fost luată joi, 2 iulie 2026.
Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a explicat care sunt următorii pași luați în calcul de administrația locală pentru a rezolva problema transportului public din oraș. Edilul a povestit că în această dimineață a discutat cu executorul, care trebuie să obțină de la instanță încuviințarea executării silite:
,,Azi dimineață am vorbit cu executorul. Va trebui să obțină de la instanță încuviințarea executării silite. De azi face demersurile pentru a obține această încuviințare. Se va face și somație, iar ei au termenul legal, de maximum 10 zile, să pună în practică măsurile. Asta ar fi pe partea de executare silită.”, a explicat primarul Gabriel Pleșa pentru ziarulunirea.ro.
,,Avem și planul B”
Primarul din Alba Iulia a continuat prin a spune că administrația locală are în vedere și un ,,plan B”. Mai exact, este vorba despre o hotărâre de Consiliu Local prin care un alt transportator ar urma să asigure serviciul pentru o perioadă de maximum 30 de zile:
,,Noi o să ne gândim și vom vedea cum acționăm, chiar de săptămâna asta. Avem și planul B, prin care să dăm o hotărâre de Consiliu Local și să luăm, pe situație de regim de urgență, un alt transportator, pentru maximum 30 de zile. Acestea sunt variantele de lucru.”, a mai spus Gabriel Pleșa pentru ziarulunirea.ro.
Reamintim că, pe data de 2 iulie 2026, Societatea de Transport Public Alba a fost obligată de instanță, prin ordonanță președințială, să reia de îndată transportul în municipiul Alba Iulia.
Citește și: EXCLUSIV | Ce spun conducerea STP și șoferii despre ordonanța președințială a Tribunalului Alba: „Soluția instanței nu ține loc de pâine. Cu o hotărâre judecătorească oamenii nu își pot cumpăra mâncare”
Ce spun conducerea STP și șoferii despre ordonanța președințială a Tribunalului Alba:
„Soluția instanței nu ține loc de pâine. Cu o hotărâre judecătorească oamenii nu își pot cumpăra mâncare”, a subliniat, într-o declarație în exclusivitate pentru ziarulunirea.ro, directorul general al companiei de transport STP Alba Iulia, Stelian Nicola.
Acesta susține că societatea se află în imposibilitatea obiectivă de a pune în aplicare ordonanța președințială, explicând că blocajul este cauzat de neplata sumelor pe care compania le are de încasat de la Primăria Alba Iulia.
Întrebat dacă poate asigura punerea în aplicare a ordonanței președințiale pronunțate în cursul zilei de joi, 2 iulie 2026, Stelian Nicola a răspuns: „Există o imposibilitate obiectivă de a pune în aplicare această ordonanță, în primul rând pentru că noi nu am provocat această situație”.
„Soluția instanței nu ține loc de pâine. Cu o hotărâre judecătorească oamenii nu își pot cumpăra mâncare.”, a declarat un șofer STP.
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