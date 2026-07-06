Accident GRAV la Cărpiniș: O persoană încarcerată după impactul dintre două mașini

Un accident rutier grav a avut loc luni seara, în jurul orei 22.00, la Cărpiniș. O persoană ar fi încarcerată după impactul dintre două mașini.

Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs pe raza localității Cărpiniș.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un accident rutier produs între 2 autoturisme, posibil o persoană încarcerată, conștientă.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

UPDATE: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

Nu sunt persoane încarcerate. La fata locului sunt evaluate medical 4 persoane.

Foto: arhivă

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