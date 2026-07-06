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FOTO | Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud va fi reabilitat printr-o finanțare nerambursabilă de peste 5 milioane de euro

Ioana Oprean

Publicat

acum 37 de minute

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Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud va fi reabilitat printr-o finanțare nerambursabilă de peste 5 milioane de euro

Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud va fi reabilitat printr-o finanțare nerambursabilă de peste 5 milioane de euro, a anunțat primarul Dragoș Crișan, luni, 6 iulie 2026.

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,,Am obținut o finanțare nerambursabilă de peste 5 milioane de euro pentru reabilitarea Colegiului Național „Titu Maiorescu”, prin Programul Național „Școli Sigure”.

Vom consolida clădirea din punct de vedere seismic, vom crește eficiența energetică și vom realiza toate lucrările necesare pentru obținerea autorizației ISU.

Acesta este rezultatul muncii echipei Primăriei Aiud care continuă să atragă fonduri europene și guvernamentale pentru dezvoltarea orașului”, a anunțat Dragoș Crișan, primarul municipiului Aiud.

1. Proiectul este aprobat prin programul național școli sigure și sănătoase, derulat de Ministerul Dezvoltării și finanțează 3 categorii mari de lucrări:

-Consolidare seismică rezultând o îmbunătățire a clasei de risc seismic de la 1 la 4

-Creșterea eficienței energetice prin înlocuirea integrală a tuturor instalațiilor, inclusiv introducerea unor elemente precum pompe de căldură, panouri fotovoltaice și sistem centralizat de introducere aer proaspăt în clase

-Lucrări conexe ce conduc la obținerea autorizației ISU și îmbunătățirea finisajelor interioare specifice programelor de învățământ.

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