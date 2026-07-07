Alba Iulia, de trei săptămâni fără transport public: Circulația autobuzelor, în continuare blocată și șoferii STP în grevă. Locuitorii, ,,arși” la buzunar de variantele alternative de transport

Municipiul Alba Iulia se confruntă în continuare cu o situație fără precedent, după ce transportul public local este suspendat de trei săptămâni. Lipsa autobuzelor afectează zilnic mii de locuitori care depind de transportul în comun.

De la suspendarea curselor, cetățenii au fost nevoiți să găsească soluții alternative. Mulți merg pe jos distanțe considerabile, alții folosesc autoturismele personale sau apelează la serviciile de taxi și transport alternativ.

Nemulțumirea cetățenilor este însă tot mai vizibilă, oamenii solicitând autorităților și operatorilor implicați să găsească rapid o soluție, astfel încât locuitorii municipiului Alba Iulia să poată beneficia din nou de un serviciu indispensabil pentru viața de zi cu zi.

Reamintim că angajații STP Alba Iulia au oprit lucrul în urmă cu trei săptămâni, pe data de 16 iunie 2026, după ce nu au înregistrat 2 luni restanțe la plata salariului. Șoferii au declanșat un protest spontan și au refuzat să mai urce la volan până nu își vor primii bani.

În timp ce conducerea STP reclamă facturi neplătite inclusiv pe anul 2026, primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, spune că Primăria este cu plata la zi în anul curent, iar pentru anul trecut sunt trei facturi aflate în litigiu. Conflictul dintre Primăria Alba Iulia și STP a escaladat din zona administrativă în cea juridică.

STP a obținut executarea silită a primăriei Alba Iulia, executare care ulterior a fost suspendată până la soluționarea cererii formulate de Municipiul Alba Iulia în cadrul contestației la executare aflată pe rolul Judecătoriei Alba Iulia.

Primăria Alba Iulia a cerut în instanță emiterea unei ordonanțe președințiale pentru reluarea urgentă a transportului public, soluționată de Tribunalul Alba Iulia. În ciuda ordonanței, șoferii operatorului de transport public nu au reluat lucru și declară că nici nu vor porni autobuzele până nu își primesc banii la zi.

Pe de altă parte, primarul din Alba Iulia a declarat luni, 6 iulie 2026, că administrația locală are în vedere și un ,,plan B”. Mai exact, este vorba despre o hotărâre de Consiliu Local prin care un alt transportator ar urma să asigure serviciul pentru o perioadă de maximum 30 de zile.

Rămâne de văzut când va fi depășit acest impas și când autobuzele vor reveni pe străzile orașului. Până atunci, locuitorii din Alba Iulia se văd obligați fie să scoată bani din buzunar pentru serviciile de taxi sau ride sharing, fie să folosească mașinile personale sau să meargă pe jos.

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