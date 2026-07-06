Bacalaureat 2026 | Ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian: ,,Până mâine, la ora 10:00, vor fi afişate rezultatele”. Ce mesaj a transmis pentru elevi

Rezultatele examenului naţional de Bacalaureat vor fi afişate până marţi, 7 iulie 2026, la ora 12:00, a anunțt ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, în după amiaza zilei de luni, 6 iulie 2026. Ulterior, la ora 20.00, ministrul interimar al Educației a revenit, spunând că există șansele sporite ca rezultatele să fie publicate marți până la ora 10.00.

El transmite un mesaj celor care nu reuşesc să promoveze, să nu renunţe, pentru că nu se află la un capăt de drum şi aminteşte că Bacalaureatul are şi o sesiune din toamnă şi vor avea o nouă şansă.

Celor care au absolvit, ministrul le spune să aleagă cu înţelepciune calea pe care o vor urma, în funcţie de ceea ce îi pasionează şi de ceea ce îşi doresc să devină şi nu doar de ceea ce pare mai uşor.

„Până mâine, la ora 12:00, vor fi afişate rezultatele examenului naţional de Bacalaureat. Pentru mulţi dintre voi va fi un moment de bucurie. Alegeţi cu înţelepciune calea pe care o veţi urma, în funcţie de ceea ce vă pasionează şi de ceea ce vă doriţi să deveniţi, nu doar de ceea ce pare mai uşor”, este mesajul ministrului interimar Mihai Dimian.

El are un mesaj şi pentru cei care nu reuşesc să promoveze Bacalaureatul: „Le transmit un mesaj simplu: NU RENUNŢAŢI! Nu vă aflaţi la un capăt de drum. Bacalaureatul are şi o sesiune din toamnă şi veţi avea o nouă şansă. Folosiţi săptămânile care urmează pentru a vă pregăti, înscrieţi-vă la sesiunea de toamnă şi reveniţi cu încredere. Un rezultat nu vă defineşte, însă perseverenţa vă poate defini viitorul! Mult succes tuturor!”, se arata în mesajul publicat de ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, luni, 6 iulie 2026, după amaiza.

„Evaluarea lucrărilor pentru examenul de Bacalaureat s-a încheiat. Datele sunt în curs de transfer către platforma de publicare. Urmează verificările finale și generarea rapoartelor. Probabil că, până mâine, la ora 10, se vor publica rezultatele online.

P.S. Trenul promovării circulă cu aceeași viteză ca anul trecut, dar și-a mărit capacitatea”, spunea Mihai Dimian, luni, 6 iulie 2026, la ora 20.00.

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