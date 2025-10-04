Albaiulianca Miriam Bulgaru, învinsă în sferturile de finală ale turneului ITF de la București

Albaiulianca Miriam Bulgaru a fost învinsă, sâmbătă, 4 octombrie 2025, în sferturile de finală ale turneului ITF de la București.

Sportiva legitimată la CSM Unirea Alba Iulia (231 WTA), favorită 4 la câștigarea turneului a fost învinsă în două seturi de Camilla Rosatello (Italia, 267 WTA), favorita 8 la triumf în competiția de la București.

Italianca s-a impus cu 6-2, 6-4.

În optimi, tot sâmbătă, 4 octombrie 2025, Miriam Bulgaru dispusese în minum de seturi, cu 6-3, 6-2, de Bianca Bărbulescu (579 WTA).

Turneul pe zgură din Capitală a fost marcat teribil în ultimele zile de condițiile meteo nefavorabile, ceea ce în mod evident a afectat și tonusul jucătoarelor.

Comprimarea meciurilor din fazele finale le-a supus, de asemenea, la un efort susținut într-un interval scurt de timp.

