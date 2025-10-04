Albaiulianca Miriam Bulgaru, învinsă în sferturile de finală ale turneului ITF de la București
Albaiulianca Miriam Bulgaru, învinsă în sferturile de finală ale turneului ITF de la București
Albaiulianca Miriam Bulgaru a fost învinsă, sâmbătă, 4 octombrie 2025, în sferturile de finală ale turneului ITF de la București.
Citește și: FOTO: Volei Alba Blaj, o înfrângere și o victorie în amicalele cu Corona Brașov | Repetiții utile pentru Supercupa României, cu CSO Voluntari
Sportiva legitimată la CSM Unirea Alba Iulia (231 WTA), favorită 4 la câștigarea turneului a fost învinsă în două seturi de Camilla Rosatello (Italia, 267 WTA), favorita 8 la triumf în competiția de la București.
Italianca s-a impus cu 6-2, 6-4.
În optimi, tot sâmbătă, 4 octombrie 2025, Miriam Bulgaru dispusese în minum de seturi, cu 6-3, 6-2, de Bianca Bărbulescu (579 WTA).
Turneul pe zgură din Capitală a fost marcat teribil în ultimele zile de condițiile meteo nefavorabile, ceea ce în mod evident a afectat și tonusul jucătoarelor.
Comprimarea meciurilor din fazele finale le-a supus, de asemenea, la un efort susținut într-un interval scurt de timp.
