Rămâi conectat

Sport

Albaiulianca Miriam Bulgaru, învinsă în sferturile de finală ale turneului ITF de la București

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 28 de minute

în

De

Albaiulianca Miriam Bulgaru, învinsă în sferturile de finală ale turneului ITF de la București

Albaiulianca Miriam Bulgaru a fost învinsă, sâmbătă, 4 octombrie 2025, în sferturile de finală ale turneului ITF de la București. 

Citește și: FOTO: Volei Alba Blaj, o înfrângere și o victorie în amicalele cu Corona Brașov | Repetiții utile pentru Supercupa României, cu CSO Voluntari

Sportiva legitimată la CSM Unirea Alba Iulia (231 WTA), favorită 4 la câștigarea turneului a fost învinsă în două seturi de Camilla Rosatello (Italia, 267 WTA), favorita 8 la triumf în competiția de la București.

Italianca s-a impus cu 6-2, 6-4.

În optimi, tot sâmbătă, 4 octombrie 2025, Miriam Bulgaru dispusese în minum de seturi, cu 6-3, 6-2, de Bianca Bărbulescu (579 WTA).

Turneul pe zgură din Capitală a fost marcat teribil în ultimele zile de condițiile meteo nefavorabile, ceea ce în mod evident a afectat și tonusul jucătoarelor.

Comprimarea meciurilor din fazele finale le-a supus, de asemenea, la un efort susținut într-un interval scurt de timp.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

SuperLiga Alba, etapa a șasea: CS Zlatna, piedică pentru liderul CS Ocna Mureș – care a pierdut primele puncte!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 18 minute

în

4 octombrie 2025

De

SuperLiga Alba: surpriza rundei a șasea – CS Zlatna, piedică pentru liderul CS Ocna Mureș – care a pierdut primele puncte! CS Zlatna a reușit surpriza rundei remizând în deplasare cu CS Ocna Mureș, liderul care astfel a pierdut primele puncte stagionale, după 5 partide adjudecate. Un rezultat care convine de minune urmăritoarelor Viitorul Sântimbru […]

Citește mai mult

Sport

Liga 3, Seria 7, Hidro Mecanica Șugag – Viitorul Arad 1-3 (0-1) | „Lanterna roșie”, a șasea înfrângere consecutivă!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

4 octombrie 2025

De

Liga 3, Seria 7, Hidro Mecanica Șugag – Viitorul Arad 1-3 (0-1) | „Lanterna roșie”, a șasea înfrângere consecutivă, nou-promovata rămâne cu un singur punct! Pentru nou-promovata Hidro Mecanica Șugag impactul cu Liga 3 a fost unul extrem de dur, formația de pe Valea Sebeșului suferind al șasea înfrângere consecutivă în Seria 7, 1-3 (0-1) […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Volei Alba Blaj, o înfrângere și o victorie în amicalele cu Corona Brașov | Repetiții utile pentru Supercupa României, cu CSO Voluntari

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

4 octombrie 2025

De

Campioana Volei Alba Blaj, o înfrângere și o victorie în amicalele cu Corona Brașov, repetiții utile pentru Supercupa României, cu CSO Voluntari Volei Alba Blaj a înregistrat o victorie (3-1) și o înfrângere (2-3) în partidele de verificare disputate în „Alba Blaj” Arena cu Corona Brașov, în fapt ultimele repetiții înaintea debutului oficial al sezonului, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 7 minute

Animalele de companie la bloc: Ce spune legea și cum sunt protejate drepturile vecinilor în 2025

Animalele de companie în apartamente: Ce permite legea și ce drepturi au vecinii în 2025 În 2025, România continuă să...
Actualitateacum 3 ore

România este pregătită pentru sezonul de iarnă din punct de vedere al resurselor de gaze naturale: ,,Importurile ar putea fi necesare doar în zile cu temperaturi extreme”

România este pregătită pentru sezonul de iarnă din punct de vedere al resurselor de gaze naturale Directorul Transgaz, Ion Sterian,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Cum se prepară carnea de struț. Rețetă explicată de un bucătar din Alba Iulia: ,,Toată lumea se va linge pe buze”

VIDEO | Cum se prepară carnea de struț. Rețetă explicată de un bucătar din Alba Iulia: ,,Toată lumea se va...
Ştirea zileiacum 3 ore

VIDEO | Biserica „Sfânta Parascheva” din Ampoița, șase secole de istorie prezervate cu o infuzie de aproape 2 milioane de euro, fonduri europene

Biserica „Sfânta Parascheva” din Ampoița, șase secole de istorie prezervate cu o infuzie de aproape 2 milioane de euro, fonduri...

Curier Județean

Curier Județeanacum 4 ore

A scăpat de închisoare: Un bărbat din Blaj, implicat într-un dosar de proxenetism, scapă de condamnarea definitivă. Ce sumă a fost confiscată de la el

Hotărâre la Tribunalul Alba: 80.000 de euro, suma confiscată de la un proxenet care a scăpat de răspunderea penală Un...
Curier Județeanacum 5 ore

FOTO | Specializare în premieră în România la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: 30 de „boboci” la Logistică Operațională DUAL

Specializare în premieră în România la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia În cadrul Facultății de Științe Economice a...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 43 de minute

FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”

5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Politică Administrațieacum 2 zile

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 16 ore

4 octombrie: Ziua Internațională a Animalelor. 10 moduri prin care poți sărbători ”World Animal Day”

4 octombrie: Ziua Internațională a Animalelor. 10 moduri prin care poți sărbători ”World Animal Day” Ziua Internațională a Animalelor este...
Opinii - Comentariiacum 16 ore

În 4 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei

În 4 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei Sfântul Ierotei era unul din sfetnicii Areopagului,...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea