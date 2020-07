FOTO| Ceremonia de rotire a colanului şi de schimbare a preşedintelui Rotary Club Alba Iulia

Ceremonia de rotire a colanului şi de schimbare a preşedintelui Rotary Club Alba Iulia, a avut loc joi 2 iulie 2020, la Domeniile Martinuzzi. Liliana Radu a predat mandatul de Preşedinte colegului său, Florin Secaşiu.

La ceremonia oficială au fost prezenți atât membrii clubului Rotary Alba Iulia, cât și colegi de la celelalte cluburi Rotary din județ (Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, Rotary Club Cugir Anima Mundi , Rotary Club Abrud-Câmpeni Floare de Colț , Rotary Club Sebeș ) și din județele vecine (Rotary Club Cluj Napoca Hoia, Rotary Club Deva Castrum) precum și colegi de la Cluburile Lions, Rotaract, Interact și Rotakids din Alba Iulia.

S-au prezentat activitățile din anul precedent și de asemenea proiectele propuse pentru mandatul noului președinte.

Ca întotdeauna Rotary Club Alba Iulia s-a implicat în diferite acțiuni de sprijin a comunității din județul Alba. A fost alături de locuitorii comunei Pianu de Jos sprijinindu-i în urmă inundațiilor, au ajutat o familie din Stremt la reconstrucția și utilarea unei noi case după ce locuința lor a fost distrusă de un incediu, au donat un analizor de hamatologie Centrului de transfuzii sanguine Alba și au sprijit echipa de robotică a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia.Toate acestea au fost posibile cu ajutorul sponsorilor si a donatilor .

În apropierea zilei de 1 Decembrie 2019 Clubul a plantat în Cetatea Alba Iulia, 25 de arbori de mari dimensiuni, câte unul pentru ficare an rotarian de la înființarea clubului pana in prezent.

Un alt proiect susținut de Rotary Club Alba Iulia în acest an a fost continuarea proiectului internațional End Polio Now, prin care cluburile Rotary din întreaga lume își unesc forțele pentru a eradica poliomielita. RC Alba Iulia a donat $2000 (9200 lei ) către Fundația Rotary în acest sens.

Rotary Club Alba Iulia a desfășurat și o serie de acțiuni, in valoare totala de peste 75000 lei, prin care au sprijinit eforturile autorităților și cetățenilor în lupta cu pandemia coronavirus (prin distribuire echipamente de protecție pentru personalul de la Ambulanță, Spitalul Județean Alba, Spitalul Municipal Cluj, Poliție și Jandarmerie,oferire apă și alimente cetățenilor români care se întorceau în țară pe culoarul special al autostrăzii s.a.).

In anul rotarian tocmai încheiat Rotary Club Alba Iulia a avut onoarea de a charta două noi cluburi: Rotary Club Cluj Napoca Hoia și Rotary Club Suceava Cetate .

De asemenea in acest an rotarian , o delegatie a clubului a participat la semnarea actului de infratire dintre RC Alba Iulia si Rotary Club Modiin -Maccabim-Reut din Israel , al 8-lea club cu care este infratit .

Pentru noul an rotarian, Florin Secasiu şi echipa lui doresc să continue acțiunile de tradiție ale Rotary Club Alba Iulia: „Cupa Rotary la tenis de câmp”, „Traseul Fotografului Unirii”, „Promenada inimilor”, „Rotary Plantează”, „Apă şi educaţia sanitară”, „Sărbătoarea Marii Uniri”, „Seara de colinde”, „Balul Mascat”, „Ziua Rotary Internaţional”, „Balul Rotary”.

De o mare importantă a fost prezentarea celor 2 mari proiecte de tip Global Grant ale clubului aflate in derulare: Global Grant COVID 19 care prevede achiziția si donarea unui ventilator pentru secția ATI a Spitalului Județean Alba Iulia, a 25 de lămpi UV pentru dezinfecție aer și dezinfectanți lichizi pentru suprafețe, proiect în valoare totală de 42600$ și Global Grant Maria Beatrice achiziție și donare echipamente de fizioterapie destinate Centrului Maria Beatrice în valoare totală de 41500$.

Un obiectiv important al președintelui ales este extinderea Clubului Rotaract (prin atragerea de tineri) precum și promovarea imaginii clubului în comunitatea locală;

Rotary Club Alba Iulia va continua să servească comunitatea ori de câte ori situația o va cere.

Ceremonia s-a încheiat prin înmânare de diplome şi distincţii.