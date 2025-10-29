FOTO | Cedare a terasamentului pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Intervenție în regim de urgență a drumarilor

Cedare a terasamentului pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Intervenție în regim de urgență a drumarilor

DRDP Cluj intervine în regim de urgență în zona km 66 al Autostrăzii A10 Sebeș-Turda, județul Cluj, unde s-a constatat o cedare a terasamentului, fapt semnalat în premieră de ziarulunirea.ro luni, 27 octombrie 2025.

„Pentru asigurarea condițiilor de circulație și a siguranței participanților la trafic, Secția Producție intervine prin lucrări de întreținere curentă.

Având în vedere persistența fenomenelor de instabilitate și agravarea progresivă a cedării drumului, DRDP Cluj a demarat o procedură de achiziție pentru realizarea unei expertize tehnice și a unui studiu geotehnic detaliat.

Obiectivul acestora este identificarea cauzelor fenomenului de cedare a terasamentului, analiza eventualelor modificări geodinamice din zonă și elaborarea unei soluții tehnice de consolidare, care să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile, conform legii.

Până la finalizarea expertizei tehnice și stabilirea cauzelor care au condus la cedarea terasamentului, DRDP Cluj intervine prin lucrări de întreținere și aducere la cotă a părții carosabile, pentru menținerea condițiilor de siguranță rutieră și asigurarea fluenței traficului pe sectorul menționat.

Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră!”, au precizat, miercuri, 29 octombrie 2025, în jurul orei 14.00, reprezentanții DRDP Cluj.

foto: DRDP Cluj

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI