VIDEO | Atenție, șoferi! O porțiune din autostrada A10, sensul de mers Aiud – Turda, s-a surpat

O porțiune din autostrada A10, sensul de mers Aiud – Turda, s-a surpat. Șoferii trebuie să conducă cu atenție sporită.

Autoritățile competente au plasat semnale rutiere care avertizează conducătorii auto despre porțiunea cu probleme de pe autostradă. Astfel, pe acea parte nu se poate circula până când lucrările de reparații nu vor fi finalizate.

Deși porțiunea afectată nu este una de dimensiuni mari, doar câțiva metri, dacă nu s-ar fi luat măsuri prompte, s-ar fi putut produce un eveniment tragic.

