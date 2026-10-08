FOTO | Cătunele din Râmeț, legate de civilizație prin Transapuseana, printr-o investiție de 20 de milioane de lei: „Când ni s-a spus că se va asfalta, nu am crezut”
Cătunele din Râmeț, legate de civilizație prin Transapuseana, printr-o investiție de 20 de milioane de lei: „Când ni s-a spus că se va asfalta, nu am crezut”
La mijlocul lunii septembrie 2026, a avut loc recepția lucrărilor de modernizare a drumurilor care „leagă de civilizație” cătunele Valea Inzelului, Valea Poieni și Valea Uzei.
La mai puțin de 30 de kilometri de Aiud, în inima Munților Apuseni, se află o comună care, dacă nu ar fi existat, probabil că ar fi trebuit inventată. Comuna Râmeț vine să se alăture celorlalte administrații locale și să raporteze, mai bine spus, să „se fălească” cu faptul că a reușit, acolo sus, pe munte, să „lege” toate cătunele de unul dintre cele mai importante drumuri montane, Transapuseana, și, implicit, de civilizație.
Marți, 15 septembrie, a avut loc recepția lucrărilor de modernizare a drumurilor care „leagă de civilizație” localitățile Valea Inzelului, Valea Poieni și Valea Uzei de binecunoscuta șosea „Transapuseana”. Deși comuna are un spor negativ alarmant al populației, administrația a investit aproape 20 de milioane de lei, obținuți prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru facilitarea deplasării locuitorilor și, mai ales, pentru a oferi amatorilor de turism posibilitatea de a admira peisaje montane superbe.
Lucrarea a fost realizată de una dintre firmele din județul Alba, companie care, în decursul a aproximativ 25 de ani, a avut o evoluție pozitivă, datorată seriozității și calității lucrărilor executate. Este vorba despre SC ELIS PAVAJE SRL, cu sediul în Petrești.
„Nu am ce spune! Lucrarea este una de înaltă calitate! A fost efectuată întocmai și la termen, așa cum se spune în armată. Mulțumesc firmei executante și, mai ales, celor care au muncit efectiv la modernizarea totală a acestor drumuri. Au făcut treabă bună!”, ne-a declarat Vasile Raica, primarul comunei Râmeț.
Acesta ne-a mai explicat importanța socio-economică a acestei investiții pentru comuna pe care o administrează, dar, implicit, și pentru județ:
„Știți? Comuna Râmeț este traversată de o parte a Munților Trascău, cunoscută în zonă cu denumirea de «Tarcău». Este o comună cu 14 cătune, a căror denumire este luată de la numele de familie al celor ce viețuiesc acolo. Avem pe teritoriul nostru sau în imediata vecinătate zone cu mare interes turistic, cum ar fi Huda lui Papară, satul Cheia și Cheile Râmețului, Valea Inzelului, Valea Poienii, satul Brădești, Poiana Narciselor, Peștera din Tarcău, Peștera din Bonta, Vânătările Ponorului.
Pe lângă acestea, putem afirma că suntem una dintre comunele cu cele mai multe biserici parohiale vechi. La această dată avem șapte biserici, o mănăstire seculară și un schit. Mănăstirea Râmeț, situată în Valea Mănăstirii, este un bastion al ortodoxiei din Transilvania. Este adevărat că satele noastre sunt puțin populate, în jur de 500 de oameni, majoritatea înaintați în vârstă, dar drumul județean denumit «Transapuseana» și investițiile făcute mai nou ne dau speranțe că, în curând, vom avea o dezvoltare demografică și economică. Mărturie sunt construcția caselor de vacanță, reîntoarcerea «la vatră» a unor cetățeni și dezvoltarea unor activități specifice turismului.”
La rândul său, un localnic în vârstă de aproximativ 80 de ani ne-a declarat: „Când ni s-a spus că se va asfalta drumul spre Valea Uzei, nu am crezut. L-au asfaltat! Este bine, nu pot să spun altfel. Avem acum posibilitatea de a merge mai ușor și mai repede la Primărie sau la Mănăstirea Râmeț, ori la Teiuș, Alba Iulia și unde avem nevoie. Ceea ce s-a făcut în ultimii ani ne mulțumește total!”
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