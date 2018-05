FOTO: Cât de tare a fost agresat arbitrul Mihai Domșa la Șpring?!!! Ciudat la maxim: la o săptămână distanță de la scandalul cu Horea Ciucă, aiudeanul – rezervă în Liga a 2-a, la Oradea!

Scandalul de la Șpring din 13 mai, la partida din Liga a 4-a, dintre Euro și Viitorul Spicul Daia Română, când arbitrul aiudean Mihai Domșa a fost agresat de o parte dintre jucători, capătă alte conotații în acest moment!!!

La o săptămână distanță, acesta a fost delegat la partida de Liga a 2-a, dintre Luceafărul Oradea și ASU Politehnica Timișoara, scor 2-1, disputată la Sânmartin, în etapa a 36-a a Ligii a 2-a, în 20 mai. Conform colegilor de presă din Bihor, Mihai Domșa nu a prezentat urme vizibile de violență în zona feței, fiind implicat la ședința tehnică dinaintea jocului. Se spune că o poză face cât 1000 de cuvinte, iar imaginea preluată de la Bihoreanul.ro este elocventă!

*4 zile de îngrijiri medficale, a jucat la calcealma???

Scandalul de la Șpring a inflamat fotbalul județean, fiind unul cu efecte la toate nivelurile. Nu aș dori, sub nicio formă să ne transformăm în avocatul vreuneia dintre părțile implicate, dar totul pare cel puțin ciudată această ipostază în care sunt așezate evenimentele, pe care nu vrem sub nicio formă să le minimalizăm. La o săptămână distanță de evenimentele petrecute, în care a fost victima unei bătăi, Mihai Domșa apare într-o postură oficială!!! Hmm… Cam cusută cu ață albă. Mărturisesc că miercuri seara am purtat o discuție telefonică cu arbitrul aiudean, în încercarea de a mai afla amănunte suplimentare, ecouri ale incidentului de la Șpring. dar nu o să o dezvălui, întrucât am promis că rămâne una privată. Nu este treaba noastră, ci a justiției să judece cele petrecute, nu putem noi să împăcăm părțile pentru a nu ajunge în instanță. Este cel puțin stranie situația! Asta întrucât, dacă Mihai Domșa era afectat fizic de agresiunea produsă, ar fi trebuit să fie indisponibil pentru jocurile oficiale pentru un timp îndelungat! Asta după ce ai fost trasportat cu ambulanța la spital, după jocul de la Șpring, în care s-a apelat la “112”. Surse apropiate echipei dăiene susțin că arbitrul aiudean a primit 4 zile de îngrijiri medicale, iar Radu Cibu, echipierul Viitorului Spicul are un număr de 7! Ce să înțelegi de aici, unde e adevărul??? Cât de violentă a fost în realitate corecția aplicată de frații Ciucă dacă după 7 zile Mihai Domșa a apărut în calitate oficială la un meci de fotbal, în Liga a 2-a??? Și cât de justă s-a dovedit analizarea evenimentelor de către AJF Alba???

Acum, fără a încerca să tragem o concluzie referitoare la evenimentele de la Șpring, cu efectele ulterioare, și în lumina ultimelor elemente apărute, trebuie să admitem că am greșit. Am căzut în capcana senzaționalului și, bazându-ne doar pe declarațiile oferite telefonic, luni, 14 mai, de victima Mihai Domșa, am exagerat în relatarea evenimentelor, dându-le o tentă amplificată.

Citește și: FOTO: apel la „112” din partea arbitrilor, după scandalul de la partida Transalpina Șugag – CS Ocna Mureș 4-5 (1-2), „centralul” Mihai Domșa – lovit de spectatori!

Citește și: Violenţă extremă şi scene de groază în Liga a IV-a: arbitrul Mihai Domşa, bătut, cu pumnii şi picioarele, de Horea Ciucă, jucător al Viitorului Spicul Daia!

Citește și: După scandalul „Mihai Domșa-Viitorul Spicul Daia Română”, Comisia de Disciplină a AJF Alba a tăiat în carne vie! Sancțiuni record: Horea Ciucă – suspendat doi ani, Paul Ciucă – 14 luni!

Citește și: Horea Ciucă, după decizia Comisiei de Disciplină a AJF Alba, în cazul „Mihai Domșa-Viitorul Spicul Daia Română”: „Just pentru mine, injust pentru Paul!”

Sursa foto: Bihoreanul.ro

Dan HENEGAR

loading...