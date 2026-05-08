Incident ȘOCANT în Alba Iulia: Fetiță de 12 ani, atacată cu un obiect ascuțit de către un albaiulian de 45 de ani. Agresorul, fugit de la locul faptei, reținut de polițiști

Un incident șocant a avut loc vineri, în jurul orei 14.00, în Alba Iulia. O fetiță de 12 ani a fost atacată cu un obiect ascuțit de către un albaiulian de 45 de ani. 

Agresorul a plecat de la locul faptei, dar a fost identificat și reținut de polițiști. Evenimentul a fost semnalat prin 112 de tatăl minorei agresate.

La data de 8 mai 2026, în jurul orei 13.40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 12 ani, fi fost agresată de către un bărbat, în timp ce se afla pe strada Francisca din municipiul Alba Iulia.

Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit faptul că minora ar fi fost atacată cu un obiect ascuțit de către un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din municipiul Alba Iulia, care, ulterior, ar fi părăsit locul faptei.

Echipajul medical deplasat la fața locului a acordat îngrijiri victimei, aceasta fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

La scurt timp, bărbatul a fost identificat și condus la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia.

În prezent, polițiștii desfășoară activități pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

