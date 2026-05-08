FOTO | Copiii de la Grădinița „Licurici" din Alba Iulia, întâlnire cu jandarmii: Au cunoscut-o pe cățelușa Hera și au descoperit tehnica folosită în misiuni

Jandarmii din Alba au participat vineri, 8 mai 2026, la o activitate specială alături de copiii de la Grădinița „Licurici” din municipiul Alba Iulia.

Oamenii legii au vorbit cu cei mici despre rolul și activitățile desfășurate de jandarmi și le-au prezentat o parte din tehnica și materialele utilizate în misiunile specifice.

Mai mult decât atât, copiii au avut ocazia să o cunoască pe Hera, unul dintre câinii jandarmilor, și au urmărit exerciții de disciplină canină.

,,Astăzi am avut parte de o activitate specială alături de copiii de la Grădinița „Licurici” din municipiul Alba Iulia.

Cu mare bucurie am participat la întâlnirea organizată pentru cei mici, unde le-am vorbit despre rolul și activitățile desfășurate de jandarmi și le-am prezentat o parte din tehnica și materialele utilizate în misiunile specifice.

De asemenea, copiii au avut ocazia să o cunoască pe Hera, unul dintre câinii inspectoratului, și să urmărească exerciții de disciplină canină.

Prin jocuri și activități interactive, toate adaptate vârstei lor, întâlnirea s-a transformat într-un moment plin de curiozitate, energie și zâmbete.

Ne-a făcut o deosebită plăcere să petrecem timp cu cei mici și sperăm că le-am oferit o experiență frumoasă și amintiri de păstrat”, se arată într-un comunicat transmis de I.J.J. Alba.

