Care este starea fetiței agresate pe o stradă din Alba Iulia de către un bărbat. Precizările medicilor

Fetița de 12 ani, agresată astăzi, pe o stradă din Alba Iulia, a fost transferată pe Secția de Chirurgie pentru tratament de specialitate după investigațiile necesare și stabilizare.

Potrivit medicilor, diagnosticul este: traumatism cranio-cerebral, plagă prin înjunghiere la nivelul lombar drept, pneumotorace drept.

„În data de 08.05.2026, în jurul orei 14:00, a fost adusă la Unitatea de Primiri Urgențe Alba, de către Serviciul de Ambulanță Alba, o pacientă minoră, în vârstă de 12 ani, victimă a unei agresiuni fizice.

După investigații și stabilizare, aceasta a fost transferată pe Secția de Chirurgie pentru tratament de specialitate.

Diagnostic: traumatism cranio-cerebral, plagă prin înjunghiere la nivelul lombar drept, pneumotorace drept, agresiune fizică”, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Alba pentru ziarulunirea.ro.

Reamintim că, un incident șocant a avut loc vineri, în jurul orei 14.00, în Alba Iulia. O fetiță de 12 ani a fost atacată cu un obiect ascuțit de către un albaiulian de 45 de ani.

Agresorul a plecat de la locul faptei, dar a fost identificat și reținut de polițiști. Evenimentul a fost semnalat prin 112 de tatăl minorei agresate.

La data de 8 mai 2026, în jurul orei 13.40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 12 ani, fi fost agresată de către un bărbat, în timp ce se afla pe strada Francisca din municipiul Alba Iulia.

Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit faptul că minora ar fi fost atacată cu un obiect ascuțit de către un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din municipiul Alba Iulia, care, ulterior, ar fi părăsit locul faptei.

Echipajul medical deplasat la fața locului a acordat îngrijiri victimei, aceasta fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

La scurt timp, bărbatul a fost identificat și condus la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI