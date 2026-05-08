FOTO | 8 mai 2026 – Ziua Mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii: „Umanitatea nu ia pauză”
8 mai 2026 – Ziua Mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii: „Umanitatea nu ia pauză”
Ziua de 8 mai reprezintă Ziua Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, fiind un prilej de a prezenta activitatea umanitară și rolul esențial al Crucii Roșii în susținerea comunităților vulnerabile și a celor aflați în nevoie.
În județul Alba, Filiala Județeană a Crucii Roșii Române are un serviciu de ambulanță cu 9 autospeciale moderne, un serviciu de îngrijiri medicale la domiciliu și organizează cursuri de prim ajutor, de pregătire în caz de dezastre și de formare în diferite profesii medicale. În fiecare an, Filiala Alba a Crucii Roșii ajută mii de persoane vulnerabile, organizează cursuri de prim ajutor și programe de educație pentru sănătate pentru alte câteva mii de copii sau adulți și derulează numeroase campanii educative și de promovare a sănătății.
Angajații și voluntarii Crucii Roșii Române Filiala Alba sunt în primele rânduri la intervenția la dezastre sau în situațiile în care o comunitate are nevoie de sprijin. Crucea Roșie este și cel mai important furnizor de cursuri de prim ajutor din România, iar în Alba derulează o campanie unică în plan național, prin care instruiește în acordarea primului ajutor toți elevii de liceu. Denumit „Generația care salvează vieți”, proiectul presupune instruirea în prim ajutor a peste 12.000 de liceeni.
„Astăzi sărbătorim Ziua Mișcării Internaționale de Cruce Roșie conform mottoului din acest an: «Umanitatea nu ia pauză». Astfel, angajații și voluntarii noștri nu au luat pauză nici astăzi și sunt angrenați în activitățile importante ale Filialei Alba a Crucii Roșii. Colegii noștri de la Serviciul de Ambulanță sunt pe traseu, transportând sau preluând pacienți, iar alte echipaje asigură intervenția de urgență la evenimente publice și competiții sportive din județ. În paralel, alți colegi asigură serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu, formatorii noștri susțin cursuri de prim ajutor, iar în toate aceste activități sunt implicați numeroși voluntari de toate vârstele. De Ziua Mișcării Internaționale de Cruce Roșie, le mulțumesc tuturor pentru devotamentul, implicarea și altruismul prin care duc mai departe această misiune nobilă de a salva vieți și de a oferi speranță acolo unde este cea mai mare nevoie”, a spus Adrian Ionel Dușa, directorul Crucii Roșii Române Filiala Alba.
Societatea Națională de Cruce Roșie din România este o organizație umanitară, membră a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie, auxiliară autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile. Societatea Națională de Cruce Roșie din România a luat ființă în 1876 și, prin programele și activitățile sale în beneficiul societății, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenență socială sau politică, se arată într-un comunicat transmis de Crucea Roșie Filiala Alba.
