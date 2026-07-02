FOTO | Carmen Maria Anton, noul director interimar al Direcției Economice din Primăria Alba Iulia. Gabriel Pleșa: „Este o profesionistă, are experiență”
Carmen Maria Anton, noul director interimar al Direcției Economice din Primăria Alba Iulia. Primar: „Este o profesionistă, are experiență”
Anton Carmen Maria, care ocupă în prezent funcția de șef serviciu financiar în cadrul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia, urmează să fie numită interimar în funcția de director executiv al Direcției Cheltuieli (n.r. Direcția Economică) din cadrul Primăriei Alba Iulia, după ce Emilia Oprean a părăsit recent această funcție.
,,Când primim încuviințarea o numesc”
Informația a fost confirmată de primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, într-o discuție telefonică cu jurnaliștii ziarulunirea.ro. Edilul a precizat că numirea lui Anton Carmen Maria în funcția de director executiv al Direcției Economice este una interimară, urmând ca postul să fie ocupat prin concurs, organizat ulterior.
,,Ea va fi interimar. Probabil că, la fel ca și în cazul secretarului general, vom organiza concurs. Am făcut demersurile pentru numire. Mai trebuie făcută o adresă la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, când primim încuviințarea o numesc. Se face prin dispoziția primarului.”, a explicat Gabriel Pleșa.
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Gabriel Pleșa: ,,Este o profesionistă”
Edilul a continuat prin a spune că Anton Carmen Maria are o experiență vastă în domeniu, ocupând funcții precum directoare de bancă și, pentru aproximativ 8 ani, funcția de șef serviciu financiar în cadrul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia.
,,Este o profesionistă. A fost directoare de bancă, a lucrat și lucrează în continuare, momentan fiind doar detașată ca șef serviciu financiar, asistență socială Alba Iulia, timp de aproximativ 8 ani de zile. Are experiență”, a povestit primarul din Alba Iulia.
În ceea ce privește concursul pentru ocuparea postului de director executiv al Direcției Cheltuieli din cadrul Primăriei Alba Iulia, Gabriel Pleșa a menționat că: ,,Momentan nu este timpul, dar vom organiza concurs. La concurs poate să vină și din interior, dacă vor să promoveze, dar și din exterior, cum se și știe.”
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