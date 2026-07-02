Bărbat acuzat de pornografie infantilă, arestat preventiv: Avea sute de fișiere foto și video cu minori, stocate pe mai multe dispozitive, la domiciliu. Percheziții BCCO și DIICOT Alba
Bărbat acuzat de pornografie infantilă, arestat preventiv: Avea sute de fișiere foto și video cu minori, stocate pe mai multe dispozitive, la domiciliu. Percheziții BCCO și DIICOT Alba
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, în vârstă de 49 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă prin sisteme informatice, în formă continuată.
Din actele de urmărire penală a rezultat că, în perioada 2025 – iunie 2026, persoana ar fi procurat, deținut și stocat fișiere (fotografii și videoclipuri) în care ar fi apărut persoane minore în diferite ipostaze sexuale explicite.
În urma percheziției domiciliare efectuate de către polițiști, la data de 30 iunie 2026, au fost descoperite și ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă, iar în urma accesului autorizat, doar într-un singur dispozitiv au fost descoperite peste 400 de fișiere foto și video conținând materiale pornografice cu minori.
De asemenea, a rezultat că, în intervalul menționat, în cadrul unor interacțiuni pe o platformă online, persoana ar fi primit și distribuit peste 40.000 de fișiere media cu minori în diferite ipostaze sexuale explicite.
La data de 30 iunie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținerea persoanei cercetate.
Ieri, 1 iulie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba a dispus arestarea preventivă a acesteia pentru 30 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba.
Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
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