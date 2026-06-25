EXCLUSIV | Directoarea economică Emilia Oprean pleacă din Primăria Alba Iulia. Primar: „Am respectat dorința doamnei”
EXCLUSIV | Directoarea economică Emilia Oprean pleacă din Primăria Alba Iulia. Primar: „Am respectat dorința doamnei”
Emilia Oprean, director executiv al Direcției Cheltuieli (n.a. Direcția Economică) a Primăriei Alba Iulia, va părăsi instituția.
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, dezminte informațiile potrivit cărora plecarea Emiliei Oprean din Primăria Alba Iulia ar avea legătură cu conflictul deschis dintre administrația locală și operatorul de transport STP, care a culm inat joi, 25 iunie 2026, cu executarea silită a Primăriei Alba Iulia de către STP.
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„În perioada asta sunt foarte multe zvonuri fără însemnătate. Doamna pleacă prin transfer la Curtea de Apel. I-am aprobat transferul acum o săptămână. O să numesc interimar, ca în cazul secretarului general, unde avem un interimar”, a declarat primarul Gabriel Pleșa în exclusivitate pentru ziarulunirea.ro.
„În 6 luni organizăm concurs, cam asta e ideea. Nu e o demisie, nu se pune problema de așa ceva. Doamna și-a dorit de mai demult să plece, acum are și o vârstă…
Avem destul personal și din interior, poate și din exterior, la funcțiile importante nu e o problemă să îți găsești oameni.
Am respectat dorința doamnei, este cererea dânsei, cererea de transfer a președintelui Curții de Apel și am aprobat de data aceasta”, a detaliat edilul albaiulian în exclusivitate pentru ziarulunirea.ro.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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