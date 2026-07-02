Curier Județean

Bacalaureat 2026 | Un candidat din Alba, eliminat de la proba la alegere. Câți elevi au fost absenți

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Bacalaureat 2026 | Un candidat din Alba, eliminat de la proba la alegere. Câți elevi au fost absenți

Joi, 2 iulie 2026, elevii de clasa a XII-a au susținut proba la alegere în funcție de profil și specializare la bacalaureat 2026. 

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La proba la alegere, dintre cei 2045 de candidați înscriși, au fost prezenți 1987, iar 58 de candidați au absentat. 

Situația în Alba la proba la alegere la bacalaureat 2026

Prezenti Inscrisi Abs + Elim

  • Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 292 297 5
  • Biologie vegetală şi animală 328 361 33
  • Chimie anorganică 21 23 2
  • Chimie organică 30 30 0
  • Economie 1 1 0
  • Filosofie 1 1 0
  • Fizica – Profil REAL 139 139 0
  • Fizica – Profil TEHN 31 32 1
  • Geografie 504 517 13
  • Informatică MI C/C++ 196 196 0
  • Informatică SN C/C++ 12 12 0
  • Logica 424 428 4
  • Psihologie 5 5 0
  • Sociologie 3 3 0

Un elev a fost eliminat de la CE Câmpeni. Acesta provine de la Liceul tehnologic „Tara Moților” Albac – Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană.

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