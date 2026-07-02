2-4 iulie 2026 | Coduri Portocaliu și Galben de furtuni în Alba și alte județe. Căldura excesivă persistă și joi
Coduri Portocaliu și Galben de furtuni în Alba și alte județe. Căldura excesivă persistă și joi
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat joi, 2 iulie 2026, atenționările meteo de căldură excesivă și instabilitate atmosferică accentuată ce vizează și județul Alba.
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 2 iulie, ora 10 – 2 iulie, ora 21
Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat
Zone afectate: cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei
Joi (2 iulie) valul de căldură va persista, iar în cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 34 de grade.
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 2 iulie, ora 10 – 3 iulie, ora 03
Fenomene vizate: averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice
Zone avertizate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei
În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h și izolat de peste 100 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2…4 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50…60 l/mp.
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 3 iulie, ora 10 – 4 iulie, ora 10 Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni Zone afectate: Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea
Vineri (3 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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