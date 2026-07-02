2-3 iulie 2026 | Cod Galben de inundații în Alba și alte 36 de județe: Recomandari pentru populație

Cod Galben de inundații în Alba și alte 36 de județe: Recomandari pentru populație

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o nouă Avertizare Hidrologică valabilă în intervalul 2 iulie 2026, ora 12:00 – 3 iulie 2026, ora 12:00, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării.

În acest interval sunt prognozate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, inundații locale și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.

În cadrul avertizării, Codul portocaliu este valabil în intervalul 2 iulie, ora 12:00 – 3 iulie, ora 09:00 și vizează râuri din județele Argeș și Olt.

Codul galben este instituit pentru perioada 2 iulie, ora 12:00 – 3 iulie, ora 12:00 și vizează anumite sectoare de râuri din județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, Timiș, Vâlcea și Vrancea.

Fenomenele hidrologice estimate se pot manifesta cu intensitate mai mare pe râurile mici din județele: Cluj, Bihor, Arad, Argeș, Maramureș, Suceava, Neamț și Botoșani.

Populația este sfătuită să urmărească permanent informațiile și avertizările transmise de autorități, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă și traversarea zonelor inundate, să nu staționeze în albiile majore ale râurilor sau în apropierea podurilor și podețelor în timpul fenomenelor meteorologice severe și să ia măsuri pentru protejarea bunurilor aflate în zone cu risc de inundare.

COD GALBEN

În intervalul 02.07.2026 ora 12:00 – 03.07.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Iza – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Lӑpuş – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Maramureş), Tur (judeţul Satu Mare), Someşul Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţul Bistriţa Nӑsӑud), Someșul Mic – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Someş – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Dej (judeţele: Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare), Crasna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Sălaj şi Satu Mare), Ier – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Satu Mare şi Bihor), Barcău – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Sălaj şi Bihor), Crişul Repede – bazin amonte S.H. Ciucea şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ciucea (judeţele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru – bazin amonte S.H. Beiuş şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Beiuş (judeţele: Bihor şi Arad), Crişul Alb – bazin amonte S.H. Vaţa de Jos şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vaţa de Jos (judeţele: Hunedoara şi Arad), Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluenţӑ cu râul Arieş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Nӑsӑud), Arieș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj), Mureș – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Arieș – amonte confluență cu râul Târnava (județele: Mureș și Alba), Târnava Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Harghita, Mureş, Sibiu, Braşov şi Alba), Târnava Micӑ – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Harghita, Mureş şi Alba), Mureș – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava (județele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad), Bega Veche – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Bega – bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget (judeţele: Timiş şi Arad), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova, Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş, Nera – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Caraş Severin), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin), Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi și Dolj), Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele și afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi și Dolj), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Motru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru (judeţele: Dolj, Mehedinţi şi Gorj), Olt – bazin amonte S.H. Micfalӑu şi afluenții aferenți sectorului aval S.H. Micfalӑu (județele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt și Dolj), Călmăţui (județele: Olt și Teleorman), Vedea (județele: Argeș, Olt și Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova și Ialomiţa), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu și afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova), Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Fӑget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Fӑget (judeţele: Harghita, Bacӑu, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bistriţa – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita şi Bacӑu), Moldova – bazin amonte S.H. Gura Humorului şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gura Humorului (judeţele: Suceava şi Neamţ), Suceava (judeţul Suceava), Prut – afluenţii aferenţi sectorului amonte confluenţӑ cu râul Jijia, Jijia (judeţele: Botoşani şi Iaşi) şi râurile din Dobrogea (judeţele: Tulcea şi Constanţa).

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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