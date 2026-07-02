FOTO | Andrea Buontempo, noul elev plutonier adjutant al Colegiului Militar din Alba Iulia: „Îmi pune pe umeri întreaga responsabilitate de elev model stabilită de generațiile trecute”

Andrea Buontempo, noul elev plutonier adjutant al Colegiului Militar din Alba Iulia: „Îmi pune pe umeri întreaga responsabilitate de elev model stabilită de generațiile trecute”

Performanța nu este o întâmplare, ci este rezultatul unei munci neîntrerupte, al disciplinei, al dedicării și al dorinței de a deveni mai bun în fiecare zi. Ocuparea primei poziții la concursul de admitere în colegiul militar din Alba Iulia a reprezentat pentru Andrea Buontempo, noul elev plutonier adjutant al colegiului militar, o reușită deosebită, dar menținerea pe primul loc în promoție timp de trei ani a fost adevărata provocare.

Prin muncă susținută și perseverență, Andrea și-a propus să exceleze atât pe plan educațional, implicându-se în concursuri, olimpiade și activități extracurriculare, unde a obținut numeroase premii și distincții, cât și pe plan sportiv, fiind echipier de bază în lotul sportiv al colegiului, remarcându-se totodată printr-un comportament exemplar.

O recunoaștere a performanței a venit la finalul clasei a XI-a când i-a fost așezat pe epoleți gradul de elev plutonier adjutant, cel mai mare grad onorific acordat elevilor din colegiile militare. Acest grad nu încununează doar parcursul său educațional și personal, ci obligă la perseverență, responsabilitate, camaraderie.

„După trei ani de colegiu militar, ani în care am învățat, am participat la concursuri și olimpiade școlare și sportive, la activități extracuriculare, a sosit timpul de a culege roadele muncii. Pentru mine, gradul nu aduce doar o nouă funcție, ci pune pe umeri întreaga responsabilitate de elev model stabilită de generațiile trecute, pe care sper să o pot duce cu brio, inspirând noua generație de boboci și susținându-mi totodată colegii care deja au experiență în colegiu militar”, a mărturisit Andrea.

Elevul plutonier adjutant știe deja ce specialitate militară va alege pentru viitor, iar prin disciplină, învățare continuă și încredere, acest obiectiv va fi atins.

„În ceea ce privește viitorul meu dincolo de acest grad, pot spune că deja obiectivele mele sunt bine stabilite încă din copilărie. Dorința de a deveni pilot nu este doar o opțiune de carieră, ci însăși motivația din spatele fiecărei note, fiecărui antrenament și fiecărei ore de studiu. Sunt hotărât să îmi transform visul în realitate și să demonstrez că pasiunea, atunci când este susținută de disciplină, poate atinge cele mai ambițioase obiective”, a mai spus Andrea.

„Felicitări, Andrea, îți dorim mult succes în noua misiune și în îndeplinirea tuturor obiectivelor!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

foto: elev caporal Iustin Nicolescu Vezi mai puţine

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