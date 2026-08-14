Care este programul rundei inaugurale din Liga 4 Alba, ediția 2026-2027: A fost fixat „țintarul” campionatului regular
Care este programul rundei inaugurale din Liga 4 Alba, ediția 2026-2027: A fost fixat „țintarul” campionatului regular
La sediul Asociației Județene de Fotbal Alba a avut loc, în după amiaza zilei de vineri, 14 august 2026, stabilirea prin tragere la sorți a programului campionatului regular din Liga 4 Alba, ediția 2026-2027.
Liga 4 este al doilea eșalon al fotbalului județean.
Din noul sezon competițional Liga 4 Alba se va desfășura cu faze finale în sistem play-off/play-out.
Este o premieră pentru fotbalul județean din Alba, care se va regăsi, de altfel, și în formatul SuperLigii Alba.
Iată programul primei etape din Liga 4 Alba (12-13 septembrie 2026):
*Seria I
ACS Dacic Blandiana – Cuprirom Abrud
Limbenii Limba – Hidro Mecanica Șugag
ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 – Inter Ciugud
Sportul Câmpeni – VCG Vințu de Jos
*Seria a II-a
Nicolae Linca Cergău – Voința Beldiu
Târnavele Tiur – Voința Stremț
Fortuna Lunca Mureșului – Arieșul Apuseni Baia de Arieș
Rapid CFR Teiuș – ACS Oiejdea
foto – Nicolae Linca Cergău (arhivă; cu rol ilustrativ)
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