Sport

Care este programul rundei inaugurale din Liga 4 Alba, ediția 2026-2027: A fost fixat „țintarul” campionatului regular

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 4 ore

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Care este programul rundei inaugurale din Liga 4 Alba, ediția 2026-2027: A fost fixat „țintarul” campionatului regular

La sediul Asociației Județene de Fotbal Alba a avut loc, în după amiaza zilei de vineri, 14 august 2026, stabilirea prin tragere la sorți a programului campionatului regular din Liga 4 Alba, ediția 2026-2027.

Liga 4 este al doilea eșalon al fotbalului județean.

Din noul sezon competițional Liga 4 Alba se va desfășura cu faze finale în sistem play-off/play-out.

Este o premieră pentru fotbalul județean din Alba, care se va regăsi, de altfel, și în formatul SuperLigii Alba.

Iată programul primei etape din Liga 4 Alba (12-13 septembrie 2026):

*Seria I

ACS Dacic Blandiana – Cuprirom Abrud

Limbenii Limba – Hidro Mecanica Șugag

ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 – Inter Ciugud

Sportul Câmpeni – VCG Vințu de Jos

*Seria a II-a

Nicolae Linca Cergău – Voința Beldiu

Târnavele Tiur – Voința Stremț

Fortuna Lunca Mureșului – Arieșul Apuseni Baia de Arieș

Rapid CFR Teiuș – ACS Oiejdea

foto – Nicolae Linca Cergău (arhivă; cu rol ilustrativ)

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