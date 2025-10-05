FOTO | Captură impresionantă de somn la o pescărie din județul Alba. Peștele cântărește zeci de kilograme

FOTO | Captură impresionantă de somn la o pescărie din județul Alba. Peștele cântărește peste 35 de kilograme

Un pescar a reușit o captură deosebită la Pescăria Rădești din județul Alba, unde a prins un somn uriaș de peste 30 de kilograme.

Mai exact, exemplarul impresionant cântărește nu mai puțin de 36 de kilograme și a fost scos din apă în seara zilei de 4 octombrie, în jurul orei 20:00.

Momentul a stârnit admirația celor prezenți. Reprezentanții Pescăriei Rădești au publicat ulterior, pe rețelele de socializare, mai multe fotografii spectaculoase care surprind mărimea și forța acestui pește impunător.

Somnul se remarcă prin corpul său alungit, capul turtit și gura mare, înconjurată de celebrele mustăți lungi, aflate sub bărbie, alături de altele mai scurte. Înotătoarea caudală este bine dezvoltată, contribuind la forța sa impresionantă. La maturitate, somnul poate atinge chiar 3 metri lungime și o greutate de până la 150 de kilograme. Un alt element distinctiv este coloritul corpului: nuanțe albastru-negricioase sau verzi-maslinii pe spate, iar pe abdomen culoarea devine mult mai deschisă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI