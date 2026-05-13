ACCIDENT rutier pe Autostrada A10, sensul Sebeș – Alba Iulia: Două autoturisme și un autocamion, implicate

Un accident rutier a avut loc joi seara pe Autostrada A10, sensul de mers Sebeș – Alba Iulia. Din primele informații disponibile, două autoturisme și un autocamion au fost implicate în evenimentul rutier.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe autostrada A10, km 1, sensul de mers Sebes – Alba Iulia.

În accident sunt 2 autoturisme și 1 autocamion implicate. Fără persoane incarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 ambulanță SAJ.

