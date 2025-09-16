Rămâi conectat

FOTO | Captură spectaculoasă pe râul Mureș, la Alba Iulia. Un pescar a prins un avat de câteva kilograme: ,,Doar ca să îl eliberez”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 29 de minute

în

De

O captură impresionantă a fost realizată astăzi, 16 septembrie, pe râul Mureș, în apropiere de Alba Iulia. Un pescar pasionat a reușit să prindă un avat de dimensiuni considerabile, cu o greutate estimată de aproximativ 5 kilograme.

Performanța bărbatului devine și mai interesantă deoarece, cu doar o zi înainte, același pescar prinsese un exemplar asemănător, confirmând astfel că zona este una prielnică pentru iubitorii de pescuit.

Fotografiile cu cele două capturi au fost distribuite pe o rețea de socializare, într-un grup dedicat pescarilor, unde au stârnit numeroase reacții și comentarii din partea comunității.

,,În ciuda blestemelor încasate ieri, referitoare la faptul ca am reținut un avat de 5 kg, azi l-am prins pe fratele lui (cam tot 5kg) doar ca să îl eliberez”, a fost mesajul transmis de către bărbat.

