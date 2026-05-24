FOTO | Când își va afla CSM Unirea Alba Iulia adversara din semifinala barajului de promovare în Liga 2: Tragere la sorți la sediul FRF. REGULAMENT

Când își va afla CSM Unirea Alba Iulia adversara din semifinala barajului de promovare în Liga 2: Tragere la sorți la sediul FRF. REGULAMENT
Luni, 25 mai 2026, cu începere la ora 13:00, Casa Fotbalului găzduiește o ultimă tragere la sorţi în sezonul 2025-2026 al competiţiei Superscore Liga 3, a anunțat, duminică, 24 mai 2026, Federația Română de Fotbal.
Noul sistem desfășurare al competiției, implementat din această ediție, a adus la start 96 de echipe, împărțite în timpul sezonului regular în opt serii a câte 12 echipe fiecare. 32 dintre acestea, câte patru din fiecare serie, au continuat lupta pentru promovare în faza play-off-ului, într-un format în premieră.
Astfel, s-au alcătuit patru serii de câte opt echipe prin împerecherea echipelor calificate din două serii vecine, la finalul sezonului regular. Prima clasată din fiecare cele patru serii de play-off a promovat direct în Liga 2: ACSM Cetatea 1932 Suceava, CSL Ştefăneştii de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea şi Politehnica Timişoara.
În schimb, a doua clasată din fiecare cele patru serii de play-off va participa la turneul de promovare, care se va disputa în sistem semifinale-finală, într-o singură manşă. Cele patru echipe care participă la turneul de promovare și se vor afla în tragerea la sorți ce urmează sunt: Şoimii Gura Humorului, SC Popeşti-Leordeni, ACS Minerul Lupeni şi CSM Unirea Alba Iulia.
Regulamentul pe scurt
Prima extrasă din fiecare duel va fi echipa gazdă în fiecare din cele două semifinale. De asemenea, gazda finalei va fi învingătoarea din prima semifinală.
Semifinalele vor avea loc în 30 mai 2026, într-o singură manșă, iar finala în 6 iunie 2026, ora de start a meciurilor urmând a fi 17:30.
Câștigătoarea finalei va fi cea de-a cincea echipă promovată în sezonul viitor al Ligii 2.
sursa: FRF
foto: CSM Unirea Alba Iulia
