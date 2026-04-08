FOTO | Campania ,,Sărbători în siguranță” desfășurată de polițiști în mai multe orașe din Alba: Recomandări pentru prevenirea furturilor din locuințe și buzunare

Campania ,,Sărbători în siguranță” desfășurată de polițiști în mai multe orașe din Alba: Recomandări pentru prevenirea furturilor din locuințe și buzunare

În perioada 6-8 aprilie 2026, polițiștii din Alba au desfășurat acțiuni informativ-preventive în zone publice intens circulate din Alba Iulia, Blaj și Teiuș, în cadrul campaniei „Sărbători în siguranță”, pentru a preveni victimizarea cetățenilor în preajma Paștelui.

Potrivit IPJ Alba, activitățile au fost desfășurate în cadrul campaniei ,,Sărbători în siguranță”, inițiată de Poliția Română, pentru a preveni victimizarea cetățenilor în preajma sărbătorilor pascale.

Polițiștii le-au prezentat cetățenilor aspecte importante pentru siguranța copiilor și recomandări pentru prevenirea furturilor din locuințe și a furturilor din buzunare/genți.

Totodată, cetățenii au fost informați cu privire la principalele modalități de prevenire a infracțiunilor specifice acestei perioade și la adoptarea unor comportamente responsabile în vederea evitării situațiilor de risc, fiindu-le distribuite și materiale informative.

Astfel, pentru ca sărbătorile să fie liniștite și fără evenimente neplăcute, polițiștii din județul Alba recomandă:

La cumpărături:

Manifestați prudență în magazinele aglomerate, supravegheați-vă geanta și nu o plasați în coșul de cumpărături, de unde poate fi sustrasă cu ușurință!

Păstrați banii în geantă, borsetă sau într-un buzunar inaccesibil, NU în sacoșa de cumpărături sau în buzunarul de la spatele pantalonilor!

În locurile aglomerate, verificați-vă permanent buzunarul în care țineți banii sau geanta, pentru a fi siguri că nu sunteți victima unui furt!

Nu lăsați niciodată în autoturism, la vedere, actele mașinii, bani sau alte obiecte tentante (telefoane, laptop-uri, genți)!

În cazul în care plecați de la domiciliu, indiferent de perioada în care lipsiți:

Rugați un vecin de încredere să țină sub observație casa și să anunțe imediat poliția dacă observă o persoană suspectă ori care staționează, fără motiv, în fața ușii sau care încearcă să descuie ușa!

Spuneți doar persoanelor de încredere că plecați de acasă pentru mai multe zile!

Închideți și asigurați toate ușile și geamurile casei, chiar și atunci când plecați pentru câteva minute!

Evitați să anunțați plecarea de acasă prin postări pe platformele de socializare!

Siguranța copiilor:

Nu lăsați copiii nesupravegheați în locuri aglomerate!

Învățați-i să nu plece cu persoane necunoscute!

Atenție la înșelăciuni:

Nu oferiți bani sau date personale persoanelor necunoscute!

Verificați atent ofertele și cumpărăturile online!

Fiți vigilenți!

Dacă aveți o urgență, apelați fără ezitare numărul unic de urgență 112!

Cu puțină atenție și responsabilitate, sărbătorile pascale pot rămâne momente de liniște, bucurie și siguranță pentru toți.

