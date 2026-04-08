FOTO | Campania ,,Sărbători în siguranță” desfășurată de polițiști în mai multe orașe din Alba: Recomandări pentru prevenirea furturilor din locuințe și buzunare
În perioada 6-8 aprilie 2026, polițiștii din Alba au desfășurat acțiuni informativ-preventive în zone publice intens circulate din Alba Iulia, Blaj și Teiuș, în cadrul campaniei „Sărbători în siguranță”, pentru a preveni victimizarea cetățenilor în preajma Paștelui.
Potrivit IPJ Alba, activitățile au fost desfășurate în cadrul campaniei ,,Sărbători în siguranță”, inițiată de Poliția Română, pentru a preveni victimizarea cetățenilor în preajma sărbătorilor pascale.
Polițiștii le-au prezentat cetățenilor aspecte importante pentru siguranța copiilor și recomandări pentru prevenirea furturilor din locuințe și a furturilor din buzunare/genți.
Totodată, cetățenii au fost informați cu privire la principalele modalități de prevenire a infracțiunilor specifice acestei perioade și la adoptarea unor comportamente responsabile în vederea evitării situațiilor de risc, fiindu-le distribuite și materiale informative.
Astfel, pentru ca sărbătorile să fie liniștite și fără evenimente neplăcute, polițiștii din județul Alba recomandă:
La cumpărături:
- Manifestați prudență în magazinele aglomerate, supravegheați-vă geanta și nu o plasați în coșul de cumpărături, de unde poate fi sustrasă cu ușurință!
- Păstrați banii în geantă, borsetă sau într-un buzunar inaccesibil, NU în sacoșa de cumpărături sau în buzunarul de la spatele pantalonilor!
- În locurile aglomerate, verificați-vă permanent buzunarul în care țineți banii sau geanta, pentru a fi siguri că nu sunteți victima unui furt!
- Nu lăsați niciodată în autoturism, la vedere, actele mașinii, bani sau alte obiecte tentante (telefoane, laptop-uri, genți)!
În cazul în care plecați de la domiciliu, indiferent de perioada în care lipsiți:
- Rugați un vecin de încredere să țină sub observație casa și să anunțe imediat poliția dacă observă o persoană suspectă ori care staționează, fără motiv, în fața ușii sau care încearcă să descuie ușa!
- Spuneți doar persoanelor de încredere că plecați de acasă pentru mai multe zile!
- Închideți și asigurați toate ușile și geamurile casei, chiar și atunci când plecați pentru câteva minute!
- Evitați să anunțați plecarea de acasă prin postări pe platformele de socializare!
Siguranța copiilor:
- Nu lăsați copiii nesupravegheați în locuri aglomerate!
- Învățați-i să nu plece cu persoane necunoscute!
Atenție la înșelăciuni:
- Nu oferiți bani sau date personale persoanelor necunoscute!
- Verificați atent ofertele și cumpărăturile online!
- Fiți vigilenți!
Dacă aveți o urgență, apelați fără ezitare numărul unic de urgență 112!
Cu puțină atenție și responsabilitate, sărbătorile pascale pot rămâne momente de liniște, bucurie și siguranță pentru toți.
