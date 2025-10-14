FOTO | Calificare la faza judeţeană la cros, din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, pentru un elev al Colegiului Militar Alba Iulia

Calificare la faza judeţeană la cros, din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, pentru Stelian Man, elev al Colegiului Militar Alba Iulia

Stelian Man, elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, a reușit să se califice la faza judeţeană la cros, din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar. Băiatul s-a clasat pe Locul II la faza locală a competiției sportive, găzduită de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

Rezultate bune au obținut și colegii lui, participanți la cursă. Elevul sergent Andrei Man (clasa a XII-a), elevul caporal Andrea Buontempo (clasa a XI-a) și elevele Ecaterina Rugină și Iasmina Marișcu (clasa a IX-a) au reușit să se claseze aproape de podium, rezultate bune care pot aduce performanțe viitoare. Elevii sunt pregătiți de doamna profesoară Geanina Ilie.

La startul competiției s-au aliniat sportivi de la școli și licee din Alba Iulia, care s-au întrecut la patru categorii: liceu: fete distanța 1.200 m și băieți, distanța 1.500 m și gimnaziu: fete, distanța 1.000 m și băieți, distanța 1.200 m.

Felicitări și mult succes în continuare, au transmis reprezentanții Colegiului Militar Alba Iulia, pe o rețea de socializare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI