18 octombrie 2025 | „Maratonul Educației Nonformale”, în Piața Cetății din Alba Iulia: Eveniment dedicat copiilor dornici să exploreze, să creeze și să se exprime liber

„Maratonul Educației Nonformale”, în Piața Cetății din Alba Iulia: Eveniment dedicat copiilor dornici să exploreze, să creeze și să se exprime liber

Sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 10.30, în Piața Cetății din Alba Iulia, se va desfășura manifestarea „Maratonul Educației Nonformale”.

Evenimentul va aduce în prim-plan activitatea Palatului Copiilor Alba Iulia și Cluburilor Copiilor din județul Alba într-un eveniment dedicat creativității și bucuriei, oferit tuturor copiilor dornici să exploreze, să creeze și să se exprime liber.

„Mai mult decât un simplu spectacol, „Maratonul Educației Nonformale” este o celebrare a educației nonformale, o invitație la descoperire și interacțiune. Timp de câteva ore, Piața Cetății se va transforma într-o piață a copiilor, unde profesori de la Palatul Copiilor, cu pasiune și dăruire, vor coordona o serie de ateliere interactive, special concepute pentru a stârni curiozitatea și a dezvolta abilități.

Punctul culminant al zilei va fi un spectacol vibrant și plin de emoție, o demonstrație a talentului copiilor și a dăruirii cadrelor didactice. Copiii vor prezenta scurte momente teatrale, coregrafii și cântece . Este șansa lor de a străluci, de a fi aplaudați și de a simți bucuria succesului.

„Maratonul Educației Nonformale” este ocazia perfectă pentru copilul dumneavoastră de a socializa și de a lega noi prietenii. Tombola de la finalul evenimentului le va oferi posibilitatea de a câștiga premii atractive.

Petrece o zi de calitate, departe de ecrane, într-un mediu sigur și stimulant alături de noi!

Vă așteptăm cu multe surprize pe părinți, bunici și, mai ales, pe voi, dragi copii, să fiți parte dintr-o poveste de neuitat, scrisă cu entuziasm, talent și bucurie de Palatul Copiilor Alba Iulia”, au transmis organizatorii.

