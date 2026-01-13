FOTO | Câine blocat între ghețuri salvat de pompieri: A căzut în apă după ce stratul de gheață de la suprafața râului a cedat sub acesta
Un câine blocat între ghețuri a fost salvat de pompierii orădeni. A căzut în apă după ce stratul de gheață de la suprafața râului a cedat sub acesta.
În dimineața zilei de marți, 13 ianuarie a.c., pompierii orădeni au acționat pentru salvarea unui câine căzut în apa Crișului Repede, după ce stratul de gheață de la suprafața râului a cedat sub acesta.
În jurul orei 08.20, un apelant al numărului unic 112 a solicitat intervenția echipajelor specializate pentru salvarea unui patruped, sub care gheața cedase, animalul zbătându-se să se mențină la suprafața apei, în zona Podului Dacia din Oradea, la aproximativ trei metri de mal.
La fața locului au ajuns imediat pompierii Detașamentului 1 Oradea, care, echipați corespunzător și folosind tehnici specifice unor astfel de intervenții, s-au deplasat pe suprafața gheții până la locul incidentului, au evacuat câinele din apă și l-au adus în siguranță la mal.
Având în vedere temperaturile scăzute, salvatorii au preluat în autospecială patrupedul aflat în stare de hipotermie, i-au acordat îngrijirile necesare și l-au transportat la Adăpostul Grivei, în vederea identificării proprietarului, întrucât animalul purta zgardă.
