FOTO | Cadre didactice de la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj la un curs de formare în domeniul agricol: „Formarea viitorilor specialiști în agricultură începe chiar în școală”

Cadre didactice de la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj la un curs de formare în domeniul agricol

În perioada mai-iulie 2025 cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj, alături de directorea unității de învățământ, prof. Valeria Cristina Tomotaș, au participat la un curs de formare în domeniul agricol.

Este vorba de „Program de formare a cadrelor didactice din Liceele cu profil agricol” – desfășurat în cadrul unui proiect PNNR pentru Regiunea de Vest, organizat de Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara.

În cadrul cursului, cadrele didactice implicate au acumulat și consolidat cunoștințe esențiale din domeniul agriculturii moderne, al biotehnologiilor, al tehnologiilor inovatoare, al digitalizării, precum și în managementul și contabilitatea fermei.

Aceste competențe contribuie semnificativ la dezvoltarea lor personală și profesională și vor influența în mod direct calitatea actului educațional oferit elevilor.

„Astfel, formarea viitorilor specialiști în agricultură începe chiar din școală. Agricultura modernă e pe mâini bune Felicitări, Grupei 3, cu o promovabilitate de 100%! Profesorii participanți: Drăgan Elena, Bobeș Cornelia, Petraș Olimpia, Aron Daniela, Boca Teodora, Coman Marinela, Faur Simona, Negrea Angelica, Păcurar Daniela, Bucur Claudia, Bocai Ofelia, Pușcaș Adina, Dumuța Bianca.

Mulțumiri și apreciere acestor cadre didactice, care au dat dovadă de profesionalism, deschidere și pasiune pentru o cunoaștere de calitate!

Continuăm tot așa!”, au transmis reprezentanții Liceului Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj.

