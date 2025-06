FOTO | Bugetarul cu rucsac de 1.300 de euro: Prețul rucsacului pe care l-a purtat Ilie Bolojan în prima sa zi la guvern

Bugetarul cu rucsac de 1.300 de euro: Prețul rucsacului pe care l-a purtat Ilie Bolojan în prima sa zi la guvern

Ilie Bolojan, premierul României, a venit la Palatul Victoria cu rucsacul în spate în prima zi de mandat. Accesoriul vestimentar al premierului, pe care îl poartă destul de des, costă 1.300 de euro, ceea ce ar însemna aproape jumătate de indemnizația de ministru, realtează Antena 3 CNN.

Totuși, Cristina Pocora, fost deputat PNL, spune că se pricepe mai bine la shopping pentru că a găsit rucsacul lui Ilie Bolojan la un preț mai mic – de 950 de euro.

„Sigur că este de interes și rucsacul domnului Bolojan. Să știți că eu mă pricep să fac mai bine shopping decât dumneavoastră pentru că eu am găsit un preț mai mic. E sub o mie de euro ceea ce am găsit eu – 950 de euro. Eu sunt convinsă – chiar voi verifica – e un cadou primit, dar nu discut despre asta. Cumva trebuie să își care agendele, e bun rucsacul și ține mult, că dacă e un rucsac de calitate îl va ține mult și cred că îl vom vedea cu el până la sfârșitul mandatului”, a spus Cristina Pocora, aflată în platoul Antena 3 CNN.

Ce avere are Ilie Bolojan

Precizăm că potrivit declarației sale de avere, Ilie Bolojan are câteva terenuri, o casă de 100 de metri pătrați, Vadu Crișului și un apartament de 65 de metri pătrați în Oradea. Premierul are în proprietate și o mașină Mercedes, dar și 190.000 de lei în conturi.

Reamintim că premierul Ilie Bolojan a publicat marți dimineață, după învestirea guvernului, o fotografie cu el intrând în Palatul Victoria, cu un rucsac în spate.

„Bună dimineața! Prima zi în slujba țării noastre la Palatul Victoria”, a spus Ilie Bolojan în mesajul care a însoțit fotografia publicată pe contul său de Facebook.

Foto: captură video Antena 3 CNN

