FOTO | Budincă proteică retrasă de la vânzare din magazinele Lidl: A fost identificată o bacterie care poate declanșa afecțiuni gastrointestinale

Budincă proteică retrasă de la vânzare din magazinele Lidl: A fost identificată o bacterie care poate declanșa afecțiuni gastrointestinale

ANSVSA anunță retragerea și rechemarea de la consumatori a unui lot de budincă proteică Milbona, comercializată în magazinele Lidl, după ce în produs a fost identificată bacteria Bacillus cereus, care poate provoca afecțiuni gastrointestinale.

ANSVSA informează că rețeaua de magazine LIDL a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori a unui lot de budincă proteică, ca urmare a identificării prezenței bacteriei Bacillus cereus, care poate declanșa afecțiuni gastrointestinale.

Detaliile produsului vizat:

Denumire: Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200g

Producător/Furnizor: Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG

Data durabilității minimale: 14.09.2026

Recomandări pentru consumatori:

Dacă ați achiziționat produsul menționat, nu îl consumați. Puteți să îl returnați în toate magazinele Lidl, iar contravaloarea acestuia va fi rambursată chiar și fără prezentarea bonului fiscal.

Informații suplimentare:

Lista spațiilor comerciale Lidl în care s-a distribuit produsul și detaliile oficiale ale informării pot fi consultate direct în rețeaua magazinelor.

Pentru mai multe detalii, puteți contacta serviciul de asistență clienți Lidl la numărul de telefon 0800.896.622 sau pe adresa de e-mail [email protected].

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