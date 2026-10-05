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Cum se planifică viitorul șoselelor din România: Istoria anchetelor de trafic „Origine-Destinație”

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 minute

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Cum se planifică viitorul șoselelor din România: Istoria anchetelor de trafic „Origine-Destinație”

V-ați întrebat vreodată cum decid autoritățile unde este cea mai mare nevoie de autostrăzi, centuri ocolitoare sau modernizări de drumuri? Răspunsul stă în anchetele de trafic Origine-Destinație (O-D). 

Petrecerea Divorțaților

Aceste anchete, prin care șoferii sunt opriți în puncte fixe pentru scurte întrebări despre traseul lor, reprezintă adevărata „radiografie” a circulației rutiere.

La fel ca Recensământul General de Circulație, ele se organizează o dată la 5 ani.

Iată cum a evoluat legislația din spatele acestor măsurători în ultimii aproape 40 de ani:

*1988 (Începutul): Apare primul normativ standardizat (DD506), emis de fostul Minister al Transporturilor și Telecomunicațiilor, care punea bazele acestei activități.

*2003 (Modernizarea): Metodologia a fost schimbată prin Ordinul nr. 615/2003 emis de Ministerul Transporturilor, introducând noi proceduri de pregătire și prelucrare a datelor colectate.

*2015 (Adaptarea): Procesul este actualizat la nivel intern de către compania de drumuri, prin Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 155/2015.

*2022-2023 (Prezentul): Din necesitatea de a obține date mai detaliate privind tipologia călătoriilor, cadrul metodologic actual este reglementat prin Ordinul comun MTI (nr. 2112/2022) și MAI (nr. 33/2023), introducând întrebări cu caracter socio-economic.

Dar la ce folosesc toate aceste date?

Fiecare răspuns oferit de șoferi ajută la identificarea rutelor utilizate frecvent. Pe baza acestor statistici, inginerii pot calcula unde rețeaua de transport este depășită și unde trebuie prioritizate investițiile majore în infrastructură!

sursa: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)

sursa foto: DRDP Craiova

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