Amenzi uriașe pentru ,,munca la negru” date de ITM Alba: 360.000 lei și 9 persoane fără forme legale de angajare și 6 avertismente în perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2026. Ce alte nereguli au depistat inspectorii

Inspectorii ITM Alba au depistat 9 persoane fără forme legale de angajare, în urma controalelor din perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2026. Au fost aplicate amenzi în valoare de 369.000 de lei și 6 de avertismente.

Prin Programul cadru de acțiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2026, aprobat de către conducerea Inspecției Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activității inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării și a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.

Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 28.09.2026-02.10.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 15

Nr. de salariați ai angajatorilor controlați: 426

– femei: 97

Număr deficienţe constatate: 42

Nr. sancțiuni aplicate angajatorilor: 7

– 7 amenzi în cuantum de 369.000 lei, din care 3 amenzi pentru muncă nedeclarată în cuantum de 360000 lei (9 persoane).

Principalele deficienţe constatate în controale :

-Primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;

-nu au fost eliberate la încetarea contractelor individuale de muncă, adeverințele de vechime;

-neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;

-nu se conduce corect evidenta timpului lucrat;

-contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

-neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

-neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

-nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

-dosarele personale sunt incomplete;

-nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;

-nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

-contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 5

Număr deficienţe constatate: 8

Număr de măsuri dispuse: 8

Angajatori sancționați: 1

Nr. sancţiuni aplicate: 6

– 6 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale :

-Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

-Nu s-au reviziut instrucțiunile proprii SSM avînd în vedere activitățile desfășurate.

-Nu s-a organizat activitatea de prevenire și protecție în cadrul societății

-Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

-Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

-Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

-Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

-Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

-Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

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