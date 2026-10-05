Amenzi uriașe pentru ,,munca la negru” date de ITM Alba: 360.000 lei și 9 persoane fără forme legale de angajare și 6 avertismente în perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2026. Ce alte nereguli au depistat inspectorii
Amenzi uriașe pentru ,,munca la negru” date de ITM Alba: 360.000 lei și 9 persoane fără forme legale de angajare și 6 avertismente în perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2026. Ce alte nereguli au depistat inspectorii
Inspectorii ITM Alba au depistat 9 persoane fără forme legale de angajare, în urma controalelor din perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2026. Au fost aplicate amenzi în valoare de 369.000 de lei și 6 de avertismente.
Prin Programul cadru de acțiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2026, aprobat de către conducerea Inspecției Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activității inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării și a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 28.09.2026-02.10.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 15
Nr. de salariați ai angajatorilor controlați: 426
– femei: 97
Număr deficienţe constatate: 42
Nr. sancțiuni aplicate angajatorilor: 7
– 7 amenzi în cuantum de 369.000 lei, din care 3 amenzi pentru muncă nedeclarată în cuantum de 360000 lei (9 persoane).
Principalele deficienţe constatate în controale :
-Primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
-nu au fost eliberate la încetarea contractelor individuale de muncă, adeverințele de vechime;
-neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;
-nu se conduce corect evidenta timpului lucrat;
-contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
-neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
-neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
-nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
-dosarele personale sunt incomplete;
-nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
-nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
-contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului;
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate: 5
Număr deficienţe constatate: 8
Număr de măsuri dispuse: 8
Angajatori sancționați: 1
Nr. sancţiuni aplicate: 6
– 6 avertismente.
Principalele deficienţe stabilite în controale :
-Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
-Nu s-au reviziut instrucțiunile proprii SSM avînd în vedere activitățile desfășurate.
-Nu s-a organizat activitatea de prevenire și protecție în cadrul societății
-Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
-Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
-Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
-Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
-Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
-Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Doi ani și opt luni de închisoare cu executare pentru vânzarea de „cristal”: Peste 63.000 de lei confiscați. Decizie la Tribunalul Alba
Doi ani și opt luni de închisoare cu executare pentru vânzarea de „cristal”: Peste 63.000 de lei confiscați. Decizie la Tribunalul Alba Tribunalul Alba a pronunțat, pe 18 septembrie 2026, o pedeapsă rezultantă de 2 ani și 8 luni de închisoare cu executare împotriva unui bărbat de 41 de ani, judecat într-un dosar instrumentat de […]
Incendiu la Sântimbru: O balotieră a luat foc în zona balastieră
Incendiu la Sântimbru: O balotieră a luat foc în zona balastieră Un incendiu a izbucnit luni după-masa, în jurul orei 16.30, în Sântimbru. O balotieră a luat foc în zona balastieră. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în Sântimbru, zona balastiera. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu […]
5 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 5 octombrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Luca Niculescu, desemnat de Nicușor Dan ca și candidat pentru funcţia de prim-ministru
Luca Niculescu, desemnat de Nicușor Dan ca și candidat pentru funcţia de prim-ministru Președintele Nicușor Dan a anunțat, în seara...
Cum se planifică viitorul șoselelor din România: Istoria anchetelor de trafic „Origine-Destinație”
Cum se planifică viitorul șoselelor din România: Istoria anchetelor de trafic „Origine-Destinație” V-ați întrebat vreodată cum decid autoritățile unde este...
Știrea Zilei
Trotuare de-a lungul DN67C-Transalpina, într-un sat din Alba: Traseele actuale ale străzilor, refăcute pentru a asigura condiții mai bune de circulație
Trotuare de-a lungul DN67C-Transalpina, într-un sat din Alba: Traseele actuale ale străzilor, refăcute pentru a asigura condiții mai bune de...
Video | Aproape toate insulele ecologice digitalizate din Alba Iulia nu mai funcționează! Motivul: acumulatorii au fost furați. Ce spun autoritățile
Aproape toate insulele ecologice digitalizate din Alba Iulia nu mai funcționează! Motivul: acumulatorii au fost furați. Ce spun autoritățile Aproape...
Curier Județean
Doi ani și opt luni de închisoare cu executare pentru vânzarea de „cristal”: Peste 63.000 de lei confiscați. Decizie la Tribunalul Alba
Doi ani și opt luni de închisoare cu executare pentru vânzarea de „cristal”: Peste 63.000 de lei confiscați. Decizie la...
Amenzi uriașe pentru ,,munca la negru” date de ITM Alba: 360.000 lei și 9 persoane fără forme legale de angajare și 6 avertismente în perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2026. Ce alte nereguli au depistat inspectorii
Amenzi uriașe pentru ,,munca la negru” date de ITM Alba: 360.000 lei și 9 persoane fără forme legale de angajare...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...