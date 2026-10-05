Avertismentul transmis de un cunoscut economist: ,,România va fi în toate cărțile de economie peste 10 ani. La capitolul „așa nu”. Guvernele au făcut toate greșelile fiscale posibile din cărțile de economie”

Economistul Radu Georgescu trage un semnal de alarmă cu privire la economia României, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, luni, 5 octombrie 2026.

În mesajul său, economistul critică atât politicile fiscale adoptate de guvernele din ultimul deceniu, cât și deciziile de politică monetară ale BNR, susținând că dezechilibrele acumulate ar putea avea consecințe serioase asupra economiei.

Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:

Eu cred că România va fi în toate cărțile de economie peste 10 ani. La capitolul „așa nu”. În ultimii 10 ani, Guvernele au făcut toate greșelile fiscale posibile din cărțile de economie: au crescut deficitul bugetar, au alocat greșit banii, au crescut taxele cand nu trebuia etc. Iar BNR a făcut toate greșelile monetare posibile: a ținut artificial cursul leului, a ținut dobânda de referință sub inflație.

Suntem singura țară de pe planeta Pământ și din istoria civilizației umane care are, în ultimii 10 ani, un curs relativ stabil, deși România are cel mai mare deficit de cont curent din lume, raportat la PIB.

Bonus

România are și cea mai mare inflație din Europa. Probabil suntem unici și în Galaxie. Posibil și în Univers. Așa ceva nu există în nicio carte de economie. O altă anomalie a BNR a fost că a ținut dobânda de referință sub inflație. Se numește dobândă reală negativă.

Practic, BNR a abandonat scopul său numărul 1, de a proteja populația de inflație. Motivul a fost că BNR a ajutat Guvernele să se împrumute. Dacă BNR punea o dobândă peste inflație, obliga Guvernele să reducă deficitul. Dar conducerea BNR este formată din reprezentanți ai partidelor. Pentru a-și menține funcțiile, au uitat de protejarea populației de inflație. Ținerea dobânzii de referință sub inflație se numește represiune financiară. Statistic, în istoria planetei Pământ, represiunea financiară a dus la sărăcirea accentuată a populației și la apariția partidelor extremiste. Exact scenariul de acum din România.

Concluzii

După 10 ani de haos fiscal și monetar, în România suntem în situația în care habar nu avem care este cursul real al euro și care este dobânda reală. Vom afla curând.

În septembrie, BNR “a ars” 5 miliarde de euro ca să mențină cursul. Adică 10% din rezerva valutară a României. Ministerul de Finanțe nu a mai ieșit pe piețele externe de la începutul anului. Iar săptămâna trecută nu a luat niciun leu de la ultima licitație cu băncile. Când îți bați joc de economie, economia la un moment dat îți va da o bâtă în cap și își va bate joc de tine

Să fie economie!

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