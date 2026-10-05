Doi ani și opt luni de închisoare cu executare pentru vânzarea de „cristal”: Peste 63.000 de lei confiscați. Decizie la Tribunalul Alba

Tribunalul Alba a pronunțat, pe 18 septembrie 2026, o pedeapsă rezultantă de 2 ani și 8 luni de închisoare cu executare împotriva unui bărbat de 41 de ani, judecat într-un dosar instrumentat de DIICOT. Inculpatul a fost găsit vinovat de efectuarea fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată, și de deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu.

Potrivit instanței, bărbatul a vândut, între vara lui 2023 și 19 mai 2026, substanțe sub formă de cristal, de regulă cu 100 de lei gramul. Acuzarea a reținut 188 de acte materiale, grupate într-o infracțiune continuată, în care apar zece cumpărători. Cantitățile diferă mult de la caz la caz. Un cumpărător a luat, în trei rânduri, câte 100 de grame, cu 3.000 de lei la 100 de grame. Altul a cumpărat de aproximativ 60 de ori câte 5 grame, în opt luni din 2024, și apoi încă de 16 ori în perioada decembrie 2025 – martie 2026. Un alt martor a cumpărat de 50 de ori, în 2024, între 3 și 10 grame de fiecare dată. Alți cumpărători au luat doar un gram sau câteva grame, de câteva ori.

Pe 6 decembrie 2025, un colaborator sub acoperire a cumpărat de la inculpat 2,06 grame de substanță cu 360 de lei. Expertiza a stabilit că proba conținea 4-BMC, o substanță psihoactivă nouă. O a doua achiziție controlată, din 12 decembrie 2025, nu a fost reținută ca act material, deoarece proba nu conținea substanțe stupefiante sau psihotrope.

La percheziția domiciliară din 21 mai 2026, inculpatul a predat o pungă ziplock cu 0,70 grame de substanță care conține 3-CMC, drog de mare risc, spunând că o ținea pentru consum propriu. Din telefonul său, supus percheziției informatice, anchetatorii au extras date care au indicat preocuparea pentru comercializarea de substanțe sub formă de cristal.

Inculpatul a ales procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, iar judecata s-a făcut pe probele din urmărirea penală. În faza anchetei folosise dreptul la tăcere. Prin această procedură, limitele pedepsei se reduc cu o treime, iar instanța a ales pedepse apropiate de minimul astfel redus.

Bărbatul este arestat preventiv din 22 mai 2026, iar instanța a menținut măsura. Se scade din pedeapsă timpul de la reținerea din 21 mai 2026.

Instanța a dispus confiscarea specială a telefonului mobil folosit la comercializare, 1,79 grame de substanță cu 4-BMC și 0,46 grame cu 3-CMC, precum și a sumelor obținute din vânzări, între 200 și 30.000 de lei de la fiecare cumpărător, în total 63.760 de lei.

Inculpatul a fost obligat să plătească și 2.694 de lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul avocatului din oficiu, de 1.138 de lei, este avansat din fondurile Ministerului Justiției. Cererea DIICOT de prelevare de probe biologice a fost respinsă, pentru că Legea nr. 76/2008 nu prevede această măsură pentru astfel de infracțiuni.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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