FOTO | Bucuria lucrurilor simple în turism. Garofița Râpei Roșii

Bucuria lucrurilor simple în turism. Garofița Râpei Roșii
Au trecut ceva ani de la începuturile colaborării mele cu câțiva oameni foarte pasionați de domeniile lor de activitate pentru a aduce în turism lucruri pe care le-am considerat foarte valoroase și cu un mare potențial pentru a dezvolta experiențe turistice unice. Ideea de bază a fost ca să aducem totul la îndemâna publicului larg într-o formulă cât mai simplă, dar fără a pierde din valoarea informațiilor științifice.
Din punct de vedere turistic, acest tip de experiențe au fost și sunt foarte reușite și valoroase, valoarea lor fiind dată atât de informațiile științifice ce însoțesc prezentarea, cât și de autenticitatea prezentărilor și a temelor incluse.
Pornind de la reconstituire istorică, port popular, tulnic, dansuri populare specifice județului, vin, arheologie, natura cu flora și fauna specifică ariei, prezentările s-au axat pe două direcții: prezentările pentru publicul larg și prezentările sub formă de workshop-uri pentru ghizi de turism. Acestea din urmă au fost apreciate de către Federația Națională a Ghizilor de Turism din România ca fiind foarte valoroase pentru dezvoltarea profesională a ghizilor de turism.
În contextul acestei munci, l-am întâlnit pe domnul profesor Florin Toncean, om foarte pasionat de natură și fotografie, cu care am început o frumoasă colaborare pentru valorificarea potențialului turistic al Râpei Roșii.
,,Săpăturile științifice“, studiile făcute în căutarea elementelor autentice specifice ariei naturale Râpa Roșie, au scos la iveală o comoară uitată în cărțile de specialitate, dar care domnul profesor, pasionat fiind și de fotografie, a reușit să o fotografieze: Garofița Râpei Roșii.
Cum n-am fost niciodată adeptul unui limbaj formal și nici al unuia tehnic pe care nu îl stăpânesc nefiind de specialitate, încerc să urmez sfatul lui Seneca să ,,nu abuzez de rafinarea stilului în detrimentul conținutului”, dar în același timp ,,să mențin rostirea la înălțimea ideilor”.
Garofița Râpei Roșii se pare că este unul dintre acele elemente foarte valoroase pe care le găsești atunci când ești în căutarea autenticității. Este o subspecie care trăiește doar în zona Râpei Roșii. Munca noastră în continuare se axează pe întocmirea documentației care să demonstreze acest lucru, ceea ce nu este deloc ușor, dar merită tot efortul.
Dacă se confirmă, atunci putem spune că avem o comoară adevărată, oferită de natură, o comoară ce dă un plus de valoare Rezervației Naturale Râpa Roșie, dar și turismului local Sebeș.
Conectarea directă a turismului la științe, în special la ,,munca științifică de teren”, poate asigura o valorificare corectă a întregului potențial turistic, dar și o conștientizare a publicului asupra importanței conservării patrimoniului, fie că vorbim de patrimoniul cultural – istoric sau patrimoniul natural, pe care o comunitate îl are în administrare.
Sper ca demersurile noastre să aibă rezultat și să oferim județului Alba un nou simbol de autenticitate, un motiv de vizită în județ, dar și un imbold pentru conștientizarea publicului cu privire la bogăția florei și faunei județului, protejarea naturii și valorificarea rațională, sustenabilă a valorilor naturale.
Dan Chindriș, facilitator de dezvoltare comunitară
