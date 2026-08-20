FOTO | Bogdan Glăvan, despre „reformele” din România: ,,Dacă ar fi vorba de niște meseriași care mi-au lucrat la instalații prin casă, le-aș cere banii înapoi”
Bogdan Glăvan, despre „reformele” din România: ,,Dacă ar fi vorba de niște meseriași care mi-au lucrat la instalații prin casă, le-aș cere banii înapoi”
Economistul Bogdan Glăvan critică modul în care autoritățile au încercat să reducă deficitul bugetar, printr-un text publicat pe o rețea de socializare, joi, 20 august 2026, susținând că măsurile adoptate au dus la înrăutățirea climatului de afaceri și la pierderea unor locuri de muncă în sectorul privat.
Textul integral scris de economistul Bogdan Glăvan este următorul:
Priviți graficul oferit de BNR și răspundeți la întrebarea: simțiți reforma? Simțiți cum nu mai puteți de atâtea reforme și de atâția reformiști?
Preambul. Să ne amintim în ce fel de criză suntem. Ei bine, am intrat în principal într-o criză bugetară. Nu suntem într-o criză financiară, într-o criză tipică ciclului economic (boom-bust), așa cum s-a întâmplat în 2009. Suntem într-o criză bugetară, determinată de cheltuielile publice exagerate în raport cu veniturile statului.
Repararea dezechilibrului se poate face:
- Printr-o politică extractivă, de intensificare a exploatării sectorului privat, care să aducă mai multe resurse la buget – adică exact ce s-a întâmplat în ultimul an.
- Printr-o politică de reducere a statului.
În România s-a spus că musai trebuie varianta 1, să crească taxele. Cine a spus asta? Aceiași experți care au refuzat aderarea la euro cu un deceniu în urmă, când îndeplineam condițiile. Carevasăzică, am mers pe mâna experților și de data asta. Și pe mâna așa-zișilor liberali (cu așa liberali nu mai ai nevoie de socialiști).
Efectul? Ca urmare a înrăutățirii climatului de afaceri, s-au disponibilizat salariați din sectorul privat.
În ceea ce privește sectorul public, citez din documentul BNR: „În sectorul bugetar, personalul s-a redus cu 1,2 la sută în termeni anuali, dat fiind efectul conjugat al suspendării organizării concursurilor pentru posturile deja vacante, pe de o parte, respectiv al interdicției de angajare pe locurile care rămân vacante prin pensionare sau plecare voluntară, pe de altă parte.”
Deci, nu s-au făcut disponibilizări, nu s-a restructurat schema de personal, ci a scăzut numărul de bugetari prin ieșirea la pensie; în plus, aș adăuga și creșterea normei din învățământ și reducerea numărului profesorilor-suplinitori.
Scăderea efectivului de salariați (în industrie) mai este determinată și de politica energetică la nivel național, adică de scumpirea energiei, dar asta e o rană mai veche, peste care s-a turnat sare.
Așa că poza este foarte bună pentru a ilustra moștenirea coaliției care trebuia „să scoată țara din criză”. Rating-ul de țară a rămas neschimbat, iar perpectiva este tot de înrăutățire. Dacă ar fi vorba de niște meseriași care mi-au lucrat la instalații prin casă, le-aș cere banii înapoi, fiindcă au reparat într-o parte stricând în altă parte și făcând foarte multă mizerie.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
VIDEO | Accident îngrozitor în Mediaș: Un autobuz, condus de un șofer beat, a intrat în coliziune cu 12 autoturisme. Mai multe persoane, rănite
Accident îngrozitor în Mediaș: Un autobuz, condus de un șofer beat, a intrat în coliziune cu 12 autoturisme. Mai multe persoane, rănite Patru persoane au fost transportate la spital cu traumatisme ușoare, în urma unui accident rutier în care au fost implicate un autobuz și mai multe autoturisme, produs în municipiul Mediaș, județul Sibiu. În […]
Guvernul taie bursele sociale pentru elevi, pe perioada vacanței: Vor fi acordate doar în perioada cursurilor. Proiectul de HG a fost pus în dezbatere publică
Guvernul taie bursele sociale pentru elevi, pe perioada vacanței: Vor fi acordate doar în perioada cursurilor. Proiectul de HG a fost pus în dezbatere publică Un proiect de hotărâre de Guvern care modifică metodologia-cadru de acordare a burselor pentru elevi și cuantumul acestora, a pus în dezbatere publică, pe 17 august 2026, de către Ministerul […]
E jale! Datoria României a trecut de 1,2 trilioane de lei. Expert: „Doar dobânzile ajung la 84 de miliarde”
E jale! Datoria României a trecut de 1,2 trilioane de lei. Expert: „Doar dobânzile ajung la 84 de miliarde” „1,2 trilioane de lei. Trilioane. Nu este greșeală de scriere”, punctează economistul Radu Georgescu, referindu-se la datoria României. Radu Georgescu pornește în cea mai recentă analiză a sa chiar de la o confuzie terminologică ce poate […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Bogdan Glăvan, despre „reformele” din România: ,,Dacă ar fi vorba de niște meseriași care mi-au lucrat la instalații prin casă, le-aș cere banii înapoi”
Bogdan Glăvan, despre „reformele” din România: ,,Dacă ar fi vorba de niște meseriași care mi-au lucrat la instalații prin casă,...
VIDEO | Accident îngrozitor în Mediaș: Un autobuz, condus de un șofer beat, a intrat în coliziune cu 12 autoturisme. Mai multe persoane, rănite
Accident îngrozitor în Mediaș: Un autobuz, condus de un șofer beat, a intrat în coliziune cu 12 autoturisme. Mai multe...
Știrea Zilei
UPDATE | Focar de hepatită A în cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia: Câte cazuri au fost confirmate până astăzi. Director DSP Alba: ,,Încercăm să luăm toate măsurile necesare”
Focar de hepatită A în cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia: Câte cazuri au fost confirmate până astăzi. Director DSP...
Albaiulian reținut pentru viol: A fost prins în mașină cu o adolescentă de 12 ani, dată dispărută în Spania și cu care a întreținut relații sexuale de mai multe ori. Bărbatul nu avea nici permis de conducere, iar mașina era furată din Belgia
Albaiulian reținut pentru viol: A fost prins în mașină cu o adolescentă de 12 ani, dată dispărută în Spania și...
Curier Județean
Elevii din Alba care nu beneficiază de transport public ar putea primi noi sume forfetare pentru navetă: Proiectul intră la vot în ședința CJ din 26 august 2026
Elevii din Alba care nu beneficiază de transport public ar putea primi noi sume forfetare pentru navetă: Proiectul intră la...
Băile Sărate Ocna Mureș: Cine va fi noul reprezentant al Consiliului Județean Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea care administrează complexul balnear
Băile Sărate Ocna Mureș: Cine va fi noul reprezentant al Consiliului Județean Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea...
Politică Administrație
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Opinii Comentarii
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...