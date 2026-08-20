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FOTO | Bogdan Glăvan, despre „reformele” din România: ,,Dacă ar fi vorba de niște meseriași care mi-au lucrat la instalații prin casă, le-aș cere banii înapoi”

Bogdan Ilea

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Bogdan Glăvan, despre „reformele” din România: ,,Dacă ar fi vorba de niște meseriași care mi-au lucrat la instalații prin casă, le-aș cere banii înapoi”

Economistul Bogdan Glăvan critică modul în care autoritățile au încercat să reducă deficitul bugetar, printr-un text publicat pe o rețea de socializare, joi, 20 august 2026, susținând că măsurile adoptate au dus la înrăutățirea climatului de afaceri și la pierderea unor locuri de muncă în sectorul privat.

Textul integral scris de economistul Bogdan Glăvan este următorul: 

Priviți graficul oferit de BNR și răspundeți la întrebarea: simțiți reforma? Simțiți cum nu mai puteți de atâtea reforme și de atâția reformiști?

Preambul. Să ne amintim în ce fel de criză suntem. Ei bine, am intrat în principal într-o criză bugetară. Nu suntem într-o criză financiară, într-o criză tipică ciclului economic (boom-bust), așa cum s-a întâmplat în 2009. Suntem într-o criză bugetară, determinată de cheltuielile publice exagerate în raport cu veniturile statului.

Repararea dezechilibrului se poate face:

  1. Printr-o politică extractivă, de intensificare a exploatării sectorului privat, care să aducă mai multe resurse la buget – adică exact ce s-a întâmplat în ultimul an.
  2. Printr-o politică de reducere a statului.

În România s-a spus că musai trebuie varianta 1, să crească taxele. Cine a spus asta? Aceiași experți care au refuzat aderarea la euro cu un deceniu în urmă, când îndeplineam condițiile. Carevasăzică, am mers pe mâna experților și de data asta. Și pe mâna așa-zișilor liberali (cu așa liberali nu mai ai nevoie de socialiști).

Efectul? Ca urmare a înrăutățirii climatului de afaceri, s-au disponibilizat salariați din sectorul privat.

În ceea ce privește sectorul public, citez din documentul BNR: „În sectorul bugetar, personalul s-a redus cu 1,2 la sută în termeni anuali, dat fiind efectul conjugat al suspendării organizării concursurilor pentru posturile deja vacante, pe de o parte, respectiv al interdicției de angajare pe locurile care  rămân vacante prin pensionare sau plecare voluntară, pe de altă parte.”

Deci, nu s-au făcut disponibilizări, nu s-a restructurat schema de personal, ci a scăzut numărul de bugetari prin ieșirea la pensie; în plus, aș adăuga și creșterea normei din învățământ și reducerea numărului profesorilor-suplinitori.

Scăderea efectivului de salariați (în industrie) mai este determinată și de politica energetică la nivel național, adică de scumpirea energiei, dar asta e o rană mai veche, peste care s-a turnat sare.

Așa că poza este foarte bună pentru a ilustra moștenirea coaliției care trebuia „să scoată țara din criză”. Rating-ul de țară a rămas neschimbat, iar perpectiva este tot de înrăutățire. Dacă ar fi vorba de niște meseriași care mi-au lucrat la instalații prin casă, le-aș cere banii înapoi, fiindcă au reparat într-o parte stricând în altă parte și făcând foarte multă mizerie.

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