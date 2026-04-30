Curier Județean

FOTO | Batalionul 136 Geniu „Apulum" Alba Iulia, pe primul loc la etapa pe brigadă a Campionatului militar de cros pentru unități de instrucție 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de minute

în

De

Batalionul 136 Geniu „Apulum" Alba Iulia, pe primul loc la etapa pe brigadă a Campionatului militar de cros pentru unități de instrucție 2026

Batalionul 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia s-a clasat pe primul loc la etapa pe brigadă a Campionatului militar de cros pentru unități de instrucție 2026.

În perioada 27-30 aprilie 2026, în garnizoana Brăila s-a desfășurat etapa pe brigadă a „Campionatului militar de cros pentru unități de instrucție”, competiție care a aliniat la start loturile sportive ale unităților subordonate Brigăzii 10 Geniu.

Militari din Brăila, București, Alba Iulia și Satu Mare, au alergat împreună în parcul Monument, uniți de același spirit de competiție și camaraderie. La final, câștigătorii au urcat pe podium, fiind premiați pentru determinarea și rezultatele obținute.

Premierea a avut loc la sediul comandamentului Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”, în prezența comandantului brigăzii, domnul colonel Silviu – Iulian Gimiga, care a înmânat diplome și medalii participanților, conform următoarelor clasamente:

CLASAMENT INDIVIDUAL MASCULIN:

Locul I – Sold. NĂCREALĂ David – Batalionul 136 Geniu „APULUM” Alba Iulia;

Locul II – Sg. LASLO Alin – Batalionul 136 Geniu „APULUM” Alba Iulia;

Locul III – Sold. KUK Alex – Batalionul 52 Geniu „TISA” Satu Mare;

Locul IV – Sold. MARIAN Vlăduț – Batalionul 136 Geniu „APULUM” Alba Iulia;

Locul V – Sg.maj. DUMEA Raul – Batalionul 136 Geniu „APULUM” Alba Iulia.

CLASAMENT INDIVIDUAL FEMININ:

Locul I – Frt. PIȚA Dana – comandamentul Brigăzii 10 Geniu „DUNĂREA DE JOS”;

Locul II – Sold. NISTOR Maria – Batalionul 110 Sprijin Logistic „MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN”;

Locul III – Sold. LAZĂR Ioana – Batalionul 136 Geniu „APULUM” Alba Iulia;

Locul IV – Sold. Sold. FRUNZĂ Andreea – Batalionul 52 Geniu „TISA” Satu Mare.

CLASAMENT GENERAL CROS:

Locul I – lotul Batalionului 136 Geniu „APULUM” Alba Iulia;

Locul II – lotul Comandamentului Brigăzii 10 Geniu „DUNĂREA DE JOS”;

Locul III – lotul Batalionului 52 Geniu „TISA” Satu Mare;

Locul IV – lotul Batalionului 110 Sprijin Logistic „MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN”;

Locul V – lotul Batalionului Nave Treceri Fluviale „DANUBIUS”;

Locul VI – lotul Batalionului 72 Geniu „GENERAL CONSTANTIN SAVU”;

Locul VII – lotul Batalionului 96 Geniu „CETATEA BUCUREȘTI”.

sursa: Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos” / Facebook

text: Iuliana STOIAN

foto: Aurelian DOBRANIȘ, Adrian OAJDEA

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

