FOTO| Bărbatul care a violat recepționera unui hotel din Alba Iulia este un recidivist, abia eliberat, ale cărui fapte au șocat locuitorii orașului și în urmă cu câțiva ani

Decizie șocantă, dar necesară, a instanței din Alba Iulia. Marți seara, 23 septembrie 2025, judecătorii au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Drăgoi Nicolae Tiberiu, un bărbat de 40 de ani, deja cunoscut pentru faptele sale violente și pentru trecutul infracțional deosebit de grav.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, incidentul a avut loc în dimineața de 23 septembrie, în jurul orei 04:00, la recepția unui hotel din Alba Iulia. Victima, o tânără de 21 de ani, angajată ca recepționeră, a reclamat că a fost agresată sexual de un bărbat care s-a prezentat drept client.

Din primele cercetări, reiese că acesta ar fi amenințat-o cu acte de violență, obligând-o să întrețină raporturi sexuale neconsimțite. Tânăra a alertat imediat poliția, iar în scurt timp suspectul a fost identificat și reținut de polițiști pe raza municipiului.

Antecedente penale

Cazul este cu atât mai grav cu cât inculpatul are antecedente. Drăgoi Nicolae Tiberiu este un recidivist cunoscut pentru fapte violente. În anul 2018, a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru tâlhărie, după ce a atacat o tănără într-un bloc din Alba Iulia.

Incidentul s-a produs în liftul unuia dintre imobilele cunoscute sub denumirea de „blocurile M”, unde victima a fost lovită cu brutalitate și jefuită de telefonul mobil.

Deși pedeapsa era de șase ani, Drăgoi a beneficiat la acel moment de prevederile legii recursului compensatoriu, ceea ce i-a redus perioada petrecută în penitenciar. Ulterior, și-a continuat executarea pedepsei, fiind eliberat abia pe 17 august 2025.

La numai o lună după ce a ieșit din închisoare, a revenit în atenția autorităților pentru o nouă faptă gravă, de această dată acuzația fiind viol.

În ședință, instanța a respins cererea inculpatului de a fi plasat în arest la domiciliu și a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile. Totodată, au fost stabilite cheltuielile judiciare și a fost emis, de îndată, mandatul de arestare.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs fapta.

Cazul Drăgoi Nicolae Tiberiu reaprinde dezbaterile aprinse despre recidiviști și despre modul în care legislația românească îi gestionează. Cum a fost posibil ca un om condamnat pentru tâlhărie cu violență să revină în libertate și, în mai puțin de 40 de zile, să comită o infracțiune chiar mai gravă?

Rămâne de văzut dacă justiția va da acum o sentință care să îl țină definitiv după gratii pe acest individ considerat extrem de periculos. Până atunci, Drăgoi se află în arest preventiv pentru 30 de zile.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI