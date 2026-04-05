FOTO | Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026

Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026

Eleva Ayana Maria Rancea, din clasa a XII-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut Premiul Special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română – etapa națională, desfășurată la Botoșani.

Această realizare remarcabilă reflectă nu doar rigoarea studiului, ci și talentul, sensibilitatea și creativitatea care definesc excelența în domeniul literar.

Etapa națională din acest an și-a propus să celebreze nu doar corectitudinea gramaticală, ci mai ales creativitatea critică. Ne dorim ca acest spațiu să fie locul unde excelența întâlnește entuziasmul, unde pasiunea pentru lectură și interpretare prinde glas.

Felicitări, Ayana, pentru această reușită deosebită! Felicitări profesorilor îndrumători și tuturor celor care susțin performanța! Suntem mândri de tine!”, au transmis reprezentanții Liceului Teoretic Teiuș.

