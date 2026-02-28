FOTO | Avertizare pentru șoferii care circulă pe Transalpina. Căderi de pietre pe sectorul Curpăt-Sebeș: Riscuri sporite în special pe sectorul de drum situat în județul Alba

Avertizare pentru șoferii care circulă pe Transalpina. Căderi de pietre în zona municipiului Sebeș: Riscuri sporite în special pe sectorul de drum situat în județul Alba

Șoferii care circulă spre și dinspre municipiul Sebeș, pe DN 67C – Transalpina, sunt avertizați cu privire la riscul crescut de căderi de pietre și material lemnos pe sectorul cuprins între zona Curpăt și intrarea în Sebeș, în contextul fenomenelor de îngheț-dezgheț din ultimele zile.

Potrivit unei informări transmise de DRDP Cluj, sectorul de drum dintre km 79+200 (zona Curpăt) și km 141+530 (municipiul Sebeș) este afectat de instabilitatea versanților, existând pericolul desprinderii de bolovani.

Autoritățile recomandă prudență sporită, reducerea vitezei și evitarea staționării în zonele semnalizate.

,,Avertizare privind riscul de căderi de pietre și material lemnos pe DN 67C (Transalpina), sectorul cuprins între km 79+200 (zona Curpăt) și km 141+530 (municipiul Sebeș)

Având în vedere condițiile meteorologice recente, caracterizate prin precipitații mixte și variații semnificative de temperatură care favorizează procesul de îngheț-dezgheț, autoritățile avertizează participanții la trafic cu privire la riscurile sporite pe drumul național DN 67C (Transalpina), în special pe sectorul de drum situat în județul Alba.

Din cauza fenomenelor naturale de eroziune și a instabilității versanților, pe parcursul drumului există un risc real de:

Desprinderi de bolovani și grohotiș de pe versanți direct pe partea carosabilă;

Căderi de material lemnos (arbori sau resturi vegetale) fragilizat de acumulările de apă și greutatea zăpezii.

Pentru siguranța traficului rutier, se recomandă conducătorilor auto:

Vigilență sporită: Reduceți viteza și păstrați o distanță de siguranță mai mare față de vehiculul din față pentru a putea reacționa prompt în cazul unor obstacole apărute brusc pe drum.

Evitarea staționării: Se interzice staționarea autovehiculelor în zonele marcate cu indicatoare de avertizare pentru căderi de pietre sau sub versanții abrupți.

Echipare corespunzătoare: Având în vedere altitudinea și specificul zonei montane, vehiculele trebuie să fie echipate pentru condiții de iarnă.

Informare prealabilă: Consultați starea drumurilor înainte de a porni la drum prin dispeceratul CNAIR sau aplicațiile de trafic.

Echipele de întreținere din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj prin SDN Alba și reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Alba sunt prezenți pe teren pentru monitorizarea punctelor critice și pentru îndepărtarea imediată a oricăror materiale care pot bloca circulația. În cazul unor fenomene extreme, autoritățile pot decide restricționarea temporară a traficului pe anumite segmente pentru a permite curățarea versanților.

Vă reamintim că porțiunea dintre kilometrul 79+200 și kilometrul 81+000 zona numită Curpăt rămâne închisă circulației publice având în vedere că in noaptea de 25/26.02.2026 au avut loc desprinderi de blocuri de piatră si material lemnos de pe versant. Acest sector este monitorizat în permanență de autoritățile abilitate deoarece versantul prezintă in continuare instabilitate, urmând a fi luate masurile de îndepărtarea a materialului căzut în zona de siguranță și protecție a drumului.

Rugăm toți participanții la trafic care observă blocaje sau pericole iminente pe acest sector de drum să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să contacteze Dispeceratul Drumurilor Naționale”, se arată într-o postare publicată de DRDP Cluj.

