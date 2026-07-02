FOTO | Aventurile unui pompier din Alba în Europa: A parcurs peste 1.600 de km pe bicicletă, de la Alba Iulia la Milano. Visul său, să strângă mâna colegilor pompieri din țările pe care le străbate

Aventurile unui pompier din Alba în Europa: A parcurs peste 1.600 de km pe bicicletă, de la Alba Iulia la Milano. Visul său, să strângă mâna colegilor pompieri din țările pe care le străbate

Un pompier din Alba a avut parte de o adevărată aventură în Europa. Tânărul a parcurs peste 1.600 de km pe bicicletă, de la Alba Iulia la Milano și și-a îndeplinit visul, acela de a strânge mâna colegilor pompieri din țările pe care le-a străbătut.

,,Peste 1.600 de kilometri pe bicicletă. Un singur om. Două visuri mari și o singură mare familie.

Uneori, misiunile noastre nu încep cu sunetul alarmelor din unitate, ci cu o promisiune făcută propriei inimi. Colegul nostru, Matias, a demonstrat că determinarea unui pompier nu cunoaște limite – nici măcar pe cele geografice.

​Profitând de perioada concediului de odihna a pornit la drum singur, doar el și bicicleta lui, lăsând în urmă mii de kilometri de asfalt, caniculă, oboseală și urcușuri grele care i-au testat rezistența la fiecare pedală. Scopul lui a fost clar de la început: să-și împlinească două visuri mari. Să traverseze Europa pe două roți până în Milano (Italia) și să strângă mâna colegilor pompieri din țările pe care le străbate, scriind o poveste despre solidaritate dincolo de granițe.

​Pe parcursul acestei aventuri, traseul lui Matias a inclus două opriri de suflet. A vizitat două subunități de pompieri de pe parcurs, unde a fost primit nu ca un simplu călător, ci ca un frate de armă. Chiar dacă limbile vorbite au fost diferite, codul de onoare și pasiunea pentru salvare au fost aceleași. Schimbul de experiență spontan, zâmbetele și strângerile de mână din acele subunități i-au dat energia necesară să meargă mai departe atunci când picioarele îi spuneau să se oprească.

​Peste 1.600 de kilometri mai târziu, cu destinația Milano cucerită, Matias a dovedit că distanțele se topesc în fața unei voințe de fier. Ne-a arătat tuturor că uniforma ne unește oriunde în lume și că nicio destinație nu e prea îndepărtată atunci când pedalezi cu pasiune.

Matias: ,,Am plecat în necunoscut cu un vis și m-am întors acasă cu o experiență extraordinară. Vă încurajez să ieșiți din zona de confort, să vă autodepășiți și să faceți tot ce e necesar să vă îndepliniți visele!”

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,,Matias, întreaga echipă te salută cu respect! Ne mândrim cu tine și cu modul în care ai reprezentat spiritul de salvator de-a lungul întregii Europe. Jos pălăria, colegul”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

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